Els EUA apadrinen les relacions entre el Sudan i Israel

Donald Trump ho va anunciar ahir com més li agrada: a cop de tuit, amb to grandiloqüent i atribuint-se els mèrits. “Gran victòria avui per als Estats Units i per a la pau al món. El Sudan ha arribat a un acord de pau i normalització amb Israel”, escrivia el mandatari en un missatge en què va adjuntar un comunicat conjunt dels tres països -el Sudan, Israel i els Estats Units- difós per la Casa Blanca. Amb aquest acord, ja són tres els països àrabs que establiran relacions amb Israel gràcies a la mediació de Trump: a banda del Sudan, els Emirats Àrabs Units i Bahrain ho van fer fa unes setmanes. “En vindran més”, va afegir un Trump que busca treure rèdit en les eleccions del 3 de novembre amb aquest paper de mediador internacional.

En les setmanes vinents està prevista una cerimònia de firma de l’acord a Washington amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i els màxims dirigents sudanesos: el primer ministre, Abdal·lah Hamdok, i el president del Consell de la Transició, el general Abdel Fattah Burhan. Un format similar al del setembre per oficialitzar a la Casa Blanca l’acord d’Abu Dhabi i Manama amb Tel Aviv.

L’anunci feia mesos que s’estava gestant. Des de l’agost, l’administració Trump havia pressionat els dirigents sudanesos per forçar el seu apropament a Israel.

Khartum sempre s’hi havia negat, com la majoria de països àrabs que formalment donen suport a la causa palestina. Però Washington va posar sobre la taula una oferta suculenta per al Sudan, un país que ha viscut una història recent convulsa, amb una revolució popular que, l’abril del 2019, va provocar la caiguda del dictador Omar al-Baixir: treure’l de la llista d’estats que promouen el terrorisme, una mesura clau per al desenvolupament futur del país africà.

Trump va signar aquesta setmana la notificació oficial al Congrés per confirmar la sortida del Sudan de la llista negra, on era des del 1993 per haver acollit, entre altres dirigents d’Al-Qaida, Ossama bin Laden. A la pràctica, el futur acord significaria iniciar relacions econòmiques i comercials entre el Sudan i Israel, sobretot en cooperació agrícola.