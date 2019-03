L'empresa d'Elon Musk aconsegueix fer enlairar una nau per a astronautes

L'empresa SpaceX, del multimilionari Elon Kusk, ha aconseguit finalment aquest dissabte fer enlairar amb èxit una nau dissenyada per transportar astronautes a l'espai, tot i que en aquest cas contenia un maniquí de prova al qual han posat el nom de Ripley, pel personatge de Sigourney Weaver a Alien.

Després d' uns quants intents fallits, la companyia assoleix la seva fita de crear una càpsula que permeti reprendre els viatges espacials amb humans des dels Estats Units, aturats el 2011 quan es va retirar de la circulació el Shuttle, la nau que es feia servir fins ara. Sense la irrupció de la inversió privada en la cursa espacial, l'única nau capaç de transportar astronautes a l'espai seria la Soiuz russa, que la NASA havia de subcontractar a uns 80 milions per seient.

Cap a les tres de la matinada, hora nord-americana, la càpsula Crew Dragon –de 4,9 metres d'alçada– es va enlairar amb un coet Falcon 9 des de la plataforma 39A de Cap Canaveral a Florida, la mateixa que es va fer servir per als llançaments de les naus de les missions Apolo, en direcció a l'Estació Espacial Internacional (EEI). Uns 11 minuts després, la càpsula es va separar amb èxit del coet, cosa que va desfermar l'alegria i els aplaudiments a la sala de control.

651x366 El multimilionari Elon Musk, propietari d'SpaceX, aconsegueix fer enlairar un coet per a astronautes / Reuters El multimilionari Elon Musk, propietari d'SpaceX, aconsegueix fer enlairar un coet per a astronautes / Reuters

"Pensava que no ho aconseguiríem, creia que teníem un 10% de probabilitats d'arribar a l'òrbita. Estic emocionalment esgotat perquè era molt estressant, però ha funcionat!", va dir després als periodistes Elon Musk, l'emprenedor de Sillicon Valley que va fundar l'empresa espacial l'any 2002.

El contracte d'SpaceX amb la NASA, per 2.600 milions de dòlars, preveu que aquest llançament de prova per a futures naus tripulades s'aprofiti per fer arribar subministraments a l'Estació Internacional. Els tres astronautes que hi ha allà confien rebre els 180 quilos d'equipaments i subministraments demà diumenge al matí.

Ripley, el maniquí que va dins de la nau de SpaceX que vola cap a l'EEI, ha estat equipat amb sensors al voltant del cap, el coll i la columna per calcular l'impacte i les sensacions que el viatge tindria per a un cos humà.

Amb tot, tant SpaceX com Boeing, l'altra empresa aeronàutica amb un contracte de la NASA per dissenyar i desenvolupar una nau espacial tripulada, han de resoldre encara moltes qüestions de seguretat i disseny per poder fer la primera prova amb un astronauta de debò, segons Reuters.