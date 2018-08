Entra en vigor la llei contra l'ús del burca i el nicab a Dinamarca

Partidaris del dret de les dones a decidir la seva vestimenta i contraris a l'ús del burca han protestat aquest dimecres a Copenhaguen en l'entrada en vigor de la llei que prohibeix l'ús del burca i el nicab –que cobreixen totalment el cos de la dona–, aprovada el maig passat pel Parlament de Dinamarca, seguint la tendència d'altres països. La norma estableix multes de 134 euros en la primera sanció i de fins a 1.300 a partir de la quarta.

Malgrat la prohibició vigent, en la manifestació en contra de la llei desenes de dones han aparegut amb nicab, que només deixa els ulls a la vista, emparant-se en el dret a la llibertat d'expressió en una manifestació pacífica i, per tant, segons ha matisat la policia, no poden ser multades.

Discriminació d'una minoria