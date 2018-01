L'Equador adverteix que l'estada d'Assange a la seva ambaixada és "insostenible"

Després de cinc anys i mig, l'Equador adverteix que Julian Assange no pot continuar indefinidament a la seva ambaixada de Londres. El fundador de Wikileaks s'hi va tancar el 19 de juny del 2012 per evitar ser extradit a Suècia, on l'acusaven de dues agressions sexuals que ell nega. Ara el país llatinoamericà diu que cal trobar una sortida mitjançant una mediació internacional.

Tot i que la fiscalia sueca va arxivar l'any passat la investigació sobre les suposades agressions, Assange encara s'enfronta a la justícia britànica i tem ser extradit als Estats Units, on podria ser condemnat per la revelació de secrets. Wikileaks va publicar centenars de milers de documents de l'exèrcit nord-americà i comunicacions diplomàtiques i més recentment els correus electrònics de la convenció demòcrata en la campanya de les presidencials del 2016. Per això el fiscal general Jeff Sessions va advertir fa uns mesos que la seva detenció és "prioritària".

Un dels advocats d'Assange ha saludat la proposta de mediació de l'Equador i ha recordat que el risc que sigui processat als Estats Units "s'ha disparat en els últims mesos en el marc de la guerra de l'administració Trump contra Wikileaks". "Si el Regne Unit vol demostrar que respecta els drets humans i els seus compromisos amb l'ONU, ha arribat l'hora que permeti a Assange gaudir del seu dret a la llibertat i a la protecció contra la persecució dels Estats Units", ha afegit. Per la seva banda, un portaveu del govern britànic ha donat carpetada al tema i ha afirmat que "el govern de l'Equador sap que el camí per resoldre aquest cas és que Julian Assange surti de l'ambaixada per enfrontar-se a la justícia".