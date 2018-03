Erdogan espera controlar en les pròximes hores la ciutat d'Afrin

Recep Tayyip Erdogan ha estat clar. Aquest dimecres, durant un discurs retransmès pel canal CNNTürk, el president de Turquia ha afirmat que espera que l'exèrcit del seu país controli en les pròximes hores la ciutat d'Afrin, homònima de la regió siriana que, des de finals de gener, viu sota un brutal setge que, segons Ankara, busca expulsar les milícies kurdsirianes de la zona. "Espero que Afrin caigui del tot aquesta tarda", ha sentenciat Erdogan.

L'exèrcit turc va assegurar dimarts que ja havien envoltat el centre de la ciutat, on es calcula que actualment hi viuen gairebé un milió de civils. En els darrers dies, i davant l'avenç de l'ofensiva turca, milers de persones estan intentant fugir de la ciutat.

#BREAKING Turkish military says Syrian town of Afrin has been encircled, areas of critical importance captured pic.twitter.com/0ohUTRyJ54 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 13 de març de 2018

La situació que es viu en aquesta regió del Kurdistan sirià és insostenible. Malgrat que Turquia planteja l'ofensiva com una maniobra militar contra les Unitats de Protecció del Poble (YPG), a qui considera un grup terrorista pel seu vincle amb la guerrilla kurda a Turquia, el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), la població civil n'és víctima.

200 civils han perdut la vida des de l'inici de l'ofensiva turca

Segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans (SOHR), més de 200 civils han perdut la vida i més de 16.000 s'han vist forçats a fugir a causa del conflicte.

Turkish forces and their allies on Saturday arrived within less than two kilometers (one mile) of Afrin, sparking fears it could become besieged https://t.co/CZ3I7tepXL pic.twitter.com/WDVzZdUiVV — AFP news agency (@AFP) 12 de març de 2018

"Farem fora els terroristes d'Afrin. Farem fora els terroristes de Manbech i a tota la frontera a l'est de l'Eufrates farem fora els terroristes", ha subratllat el líder turc, que ha amenaçat en més d'una ocasió d'ampliar l'operació militar a Manbech, una regió siriana en mans de les YPG des 2016, i on hi ha efectius de la coalició internacional contra l'autoproclamat Estat Islàmic, amb paper destacat dels Estats Units.

Famílies d'Afrin fugen de la ciutat davant l'avanç de les forces turques. / KHALIL ASHAWI / REUTERS

Diversos experts adverteixen que aquesta ofensiva pot desencadenar en una catàstrofe humanitària si l'exèrcit de Turquia segueix amb la intenció d'entrar a la ciutat. Malgrat que les forces lleials a Baixar al-Assad van viatjar fins a la zona amb l'objectiu de protegir el territori de Turquia, la població civil –amb molts menors– segueix sent vulnerable.

A més, circumstàncies com el tall de subministrament d'aigua potable, la manca de connexió a internet, la dificultat per comprar aliment o la falta de sistemes de protecció segurs agreugen la situació.

Possible ofensiva a l'Iraq

Erdogan també ha anunciat que Turquia prepara una ofensiva al nord de l'Iraq contra el PKK. "Hem atacat els terroristes al nord de l'Iraq de manera puntual, però aviat els destrossarem amb més força", ha declarat el mandatari en un discurs a Ankara, al·ludint així als freqüents bombardejos de les forces aèries turques al nord iraquià contra suposats objectius del PKK.

El ministre d'exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, havia avançat la setmana passada aquestes intencions. "A l'Iraq hi haurà una operació transfronterera contra el PKK. Ho farem juntament amb el govern iraquià", va afirmar llavors el cap de la diplomàcia turca. "Fins i tot si l'operació d'Afrin no ha acabat, tenim prou capacitat per realitzar les dues operacions al mateix temps", ha afegit.