Erdogan inaugura la mesquita més gran d'Alemanya

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ja va provocar un terrabastall a Berlín divendres durant el seu primer dia de visita oficial a Alemanya. I aquest dissabte ha tocat el torn a la ciutat de Colònia, al sud del país, on Erdogan s'ha traslladat per inaugurar la mesquita més gran d'Alemanya, amb 48.000 metres quadrats i una capacitat per a 4.000 fidels. Centenars de persones han protestat per la visita d'un mandatari que no és benvingut, i un espectacular dispositiu de seguretat ha convertit la ciutat en una zona gairebé fantasma. Fins i tot franctiradors s'han situat al capdamunt dels edificis per vigilar els carrers.

Colònia és la localitat alemanya que concentra la colònia turca més nombrosa del país. Amb un milió d'habitants, hi viuen uns 63.000 turcs. Això, però, no s'ha traduït en una bona rebuda per a Erdogan. De fet, la inauguració de la mesquita ha estat envoltada de polèmica des de l'inici.

La construcció del temple ha sigut impulsada per l'organització Ditib, que la fiscalia alemanya investiga per sospita de filtrar a Ankara informació sobre opositors del govern turc. Tant l'alcaldessa de Colònia, Henriette Reker, com el cap de l'estat federat de Rin del Nord-Westfàlia, Armin Laschet, s'han negat a participar en la inauguració de la mesquita. Laschet ho ha justificat dient que volia respectar la divisió entre religió i estat.

Exterior de la nova mesquita més gran d'Alemanya. / Wolfgang Rattay / REUTERS

Per tant, Erdogan ha inaugurat la mesquita sense la presència de cap autoritat local. Això sí, acompanyat de diversos centenars de persones que han acudit al temple per expressar-li el seu suport. A l'altra banda del riu Rin també s'han concentrat un miler de manifestants –tant immigrants com activistes d'esquerres– per mostrar la seva total oposició per la visita del president turc.

"En un temps crític, he fet una fructuosa visita [a Alemanya]", ha declarat Erdogan en un llarg discurs, de gairebé 40 minuts, durant la inauguració de la mesquita. "Torno a insistir que hem de deixar de banda les nostres diferències i centrar-nos en els interessos comuns", també ha dit, en clara al·lusió a la cancellera Angela Merkel, que divendres va admetre en una roda de premsa conjunta amb el mandatari turc que existeixen "diferències substancials" entre els dos països.

Erdogan ha tornat a reclamar aquest dissabte més col·laboració d'Alemanya per combatre els separatistes kurds. "Aquestes persones no han de trobar refugi a cap lloc del món", ha afirmat. "Els carrers europeus no poden continuar contaminant-se de terroristes", ha insistit en referència als kurds.

El president turc també ha lamentat la controvèrsia generada pel fet que es publiqués una fotografia on apareixien els futbolistes alemanys d'origen turc Mesut Özil i Ilkay Gündogan amb ell. Després de la difusió d'aquesta imatge, Özil va renunciar a jugar a la selecció alemanya. Erdogan no entén, ha dit aquest dissabte, per què dues persones poden ser rebutjades pel simple fet de fotografiar-se amb ell.