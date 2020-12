L’Església ortodoxa grega, acusada de propagar el covid-19

El coronavirus ha donat un doble cop per a la poderosa Església ortodoxa grega: el covid-19 fa estralls entre els seus fidels i, a més, la institució està en el punt de mira acusada d’haver contribuït a la propagació de la pandèmia. El patriarca Ieronymos, de 82 anys, va instar la setmana passada els grecs a “disciplinar-se i seguir les regles”, després de ser donat d’alta de l’hospital d’Antenes on havia estat ingressat 12 dies per recuperar-se de la infecció. Però el desafiament de l’ala dura i el ferm compromís de l’Església amb la tradició de la santa comunió, en què els fidels consumeixen pa sacramental sucat al vi d’una cullera comuna, contradiuen les seves paraules. Diversos membres del clergat han arribat fins i tot a insistir que la fe en el sagrament de la comunió pot protegir del virus.

Mentre les autoritats gregues lluiten per contenir una segona onada, algunes de les crítiques més ferotges a l’Església provenen de les seves pròpies files. El bisbe Antimos d’Alexandròpoli va condemnar aquells que, amb “sermons criminals”, han instat els grecs a ignorar les restriccions de salut pública. “Vam creure que érem superhomes. Vam amagar que ens havíem infectat i ens vam deixar portar a la tomba”, va escriure en un article publicat en línia el mes passat. “L’ego pietós mata!”, afegia.

Crítiques a dins i a fora

Nasos Iliopoulos, el portaveu del partit opositor d’esquerra Syriza, s’ha sumat a les crítiques: “No oblidem que hi ha un públic religiós i conservador que sovint sembla negar no només les mesures sinó l’existència mateixa de la pandèmia”.

Els funcionaris del govern conservador han culpat principalment de la massificació els bars i restaurants i són reticents a assenyalar l’Església, tot i que la malaltia s’ha estès clarament entre els fidels les últimes setmanes, particularment entre els més vulnerables al virus per una qüestió d’edat. Almenys sis dels 82 bisbes de l’Església a Grècia han s’han infectat i, segons reconeix el govern, molts més no han volgut fer-ho públic. “Alguns clergues, inclosos els jerarques, semblen actuar com si es creguessin immunes a la malaltia”, alerta George Demacopoulos, codirector del Centre d’Estudis Cristians Ortodoxos de la Universitat de Fordham.

Tot i que Grècia va superar relativament bé els primers mesos de la pandèmia, la segona onada ha estat més difícil de frenar. Fins divendres, el país tenia 113.185 casos confirmats i 2.804 defuncions, amb la majoria de decessos registrats durant el novembre.

Altres esglésies ortodoxes d’Europa també han estat colpejades pel virus. El patriarca ortodox de Sèrbia, Irinej, de 90 anys, i el patriarca de Montenegro, Amfilohije, de 82 anys, van morir pel coronavirus aquestes últimes setmanes. L’arquebisbe d’Albània, Anastasios, un grec de 91 anys, ha estat ingressat al mateix hospital d’Atenes que Ieronimos.

Actes supercontagiadors

El patriarca Irinej havia oficiat el funeral del patriarca Amfilohije a la capital de Montenegro, Podgorica, l’1 de novembre, que va atreure milers de fidels, molts dels quals van voler besar el cos del difunt. Diversos clergues van contreure el virus després d’aquesta reunió. Altres trobades, com una vetlla per a l’erradicació del coronavirus al Mont Athos, una comunitat monàstica del nord, podrien haver actuat també com a esdeveniments supercontagiadors.

Les autoritats eclesiàstiques asseguren que compleixen les mesures sanitàries, incloent-hi el distanciament i l’ús obligatori de les mascaretes a les esglésies, però alhora condemnen les crítiques a la comunió amb la cullereta compartida, que consideren producte d’una obsessió “neuròtica”. Polítics conservadors continuen participant en el sagrament i fa poc un ministre es va fotografiar rebent-lo. Les enquestes d’opinió, però, indiquen que set de cada deu grecs creuen que la comunió encomana el virus.

Els epidemiòlegs de Grècia tenen opinions diferents sobre la qüestió de la santa comunió. Eleni Yiamarellou, assessora del govern, ha declarat que la pràctica no suposa cap risc per a la salut dels creients.

Una altra epidemiòloga destacada, Athina Linou, ha demanat a l’Església ortodoxa grega que reconsideri la tradició d’utilitzar una sola cullera, tal com s’ha fet a Romania, Rússia, Ucraïna i els Estats Units.

Tot i que els missatges són barrejats, els experts religiosos diuen que l’Església no pot manifestar-se en contra d’un principi crucial de la pràctica religiosa ortodoxa.

“No podia mostrar flexibilitat en el tema de la santa comunió”, va dir Apostolos Nikolaidis, professor de sociologia de la religió a la Universitat d’Atenes. “S’anul·laria la seva naturalesa, la seva pròpia existència”.

Copyright The New York Times