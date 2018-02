Espanya denega els visats a dos activistes del Congo per participar en el Mobile alternatiu

Sylvie Luzala i Erick Kambale havien de participar dimecres en la tercera edició del Mobile Social Congress, organitzat per Setem Catalunya, per explicar les implicacions que la tecnologia mòbil té en la guerra, la violència i la violació de drets humans a la República Democràtica del Congo (RCD), on hi ha el 80% de les reserves mundials de coltan, el mineral bàsic per al sector. Però no ho podran fer. Tampoc podran fer la gira de conscienciació que tenien prevista per Manresa, Castelldefels i Cornellà, convidats per l’Associació Catalana per la Pau.

L’ambaixada espanyola a Kinshasa, la capital del país, els ha denegat el visat perquè, segons la resolució del recurs, “no s’aporta documentació addicional que permeti valorar positivament l’objecte del viatge” i perquè “l’objecte i les condicions del viatge no són fiables”. “Hem aportat fins a una vintena de documents que inclouen dues cartes oficials de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona que avalen el viatge”, explica Joana Mariné, responsable de projectes amb l’Àfrica de l’Associació Catalana per la Pau.

L’any passat l’ambaixada al Congo va concedir 720 visats, segons dades de l’Oficina d’Informació Diplomàtica d’Espanya, per això des de l’associació no s’expliquen que els hi hagin denegat. “Estem acostumats a demanar visats per poder portar activistes de països com Palestina, el Iemen o Mali, i és la primera vegada que ens passa això -afegeix Mariné-. Ens han demanat més papers que mai, fins i tot un extracte dels comptes de l’associació, gens habitual, i ho hem presentat tot”.

Sense explicacions

Tant l’ambaixada com fonts del ministeri d’Afers Exteriors asseguren a l’ARA que no poden facilitar informació sobre aquests dos casos, emparant-se en la llei de protecció de dades, i que només la poden donar als titulars de la sol·licitud. Però el cert és que Sylvie Luzala i Erick Kambale tampoc han aconseguit que els donin cap explicació. “Estem desanimats i indignats”, diu la Sylvie. “Per a nosaltres era molt important explicar a Catalunya què passa al nostre país”, afegeix l’Erick.

L’associació ha perdut uns 2.000 euros dels bitllets d’avió i les reserves d’hotels, imprescindibles per als visats i la burocràcia. “Amb aquests diners coordinem durant 15 mesos un projecte de salut per a les dones a Kinshasa”, lamenta Joana Mariné.

La Sylvie i l’Erick són dirigents de l’ONG Etoile du Sud, que treballa pel dret a la salut amb especial atenció a joves, dones, mares i infants. També centren la seva activitat a l’est del país, on el conflicte armat és més intens, per la gran concentració de mines de coltan i altres minerals.

L’afany per controlar-ne l’extracció s’ha traduït en violència, mort i violacions de drets humans. Des del 1998, el conflicte armat ha causat més de cinc milions de morts. L’organització treballa en la denúncia d’aquests crims i de tots els actors armats, empreses i països que els financen.

L’ambaixada d’Espanya al Congo s’ha convertit en un maldecap per al ministeri d’Afers Exteriors els últims anys, amb diversos escàndols de corrupció. En només quatre anys hi han passat tres ambaixadors diferents. El 2014 el càrrec l’ocupava Antonio Fernández de Mazarambroz, cessat i posteriorment condemnat a nou anys d’inhabilitació per haver expedit irregularment permisos per viatjar a Espanya. Els principals beneficiats d’aquests visats eren empresaris, membres d’un grup hispano-congolès creat pel mateix diplomàtic. Després de la seva sortida, l’ambaixada, ja sota la direcció de Javier Hergueta, va patir dos robatoris d’etiquetes oficials verges per a visats que va acabar també amb l’expulsió del país de la cap d’expedició de visats, María de Berard. Des del mes d’agost l’ambaixada té Pablo Montesino-Espartero Velasco com a nou responsable diplomàtic.