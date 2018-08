Espanya va vendre armes per 360 milions als països de la coalició àrab que va bombardejar l'autobús escolar del Iemen

Espanya va vendre l'any passat armes per més de 361 milions d'euros als països que formen part de la coalició internacional liderada per l'Aràbia Saudita, implicada en la guerra del Iemen i responsable del bombardeig contra un autobús escolar, el més mortífer del conflicte, segons Unicef. Així consta en l'informe 'Estadístiques espanyoles d'exportació de material de defensa, d'altre material i de productes i tecnologies de doble ús' de l'any 2017, que anualment remet la secretaria d'estat de comerç a les Corts Generals.

En total, Espanya va exportar 4.346,7 milions d'euros l'any passat en material de defensa i doble ús, un 7,3% més que el 2016 i la xifra més elevada dels últims anys. Entre ells, l'Aràbia Saudita és el principal client de la indústria de defensa espanyola fora de l'OTAN i la Unió Europea. En concret, Espanya va exportar al país 270.200.000 d'euros, entre els quals hi ha un avió de transport, recanvis per a aeronaus, drons, plataformes portamorters, granades de morter, munició d'artilleria, equips de detecció i càmeres d'infrarojos.



Les vendes de material de defensa a l'Aràbia Saudita sempre estan envoltades de polèmica pel fet que aquest país lidera la coalició que des del 2015 té en marxa una ofensiva al Iemen, per la qual ha sigut acusat de violacions dels drets humans pels atacs contra població civil. Mig centenar de persones, entre elles 29 nens d'entre 10 i 14 anys, van morir en un bombardeig ahir en un mercat a prop de la frontera saudita.

Tant Units Podem a les Corts Generals com les ONG de campanya 'Armes sota control' han demanat en reiterades ocasions que cessi la venda de material de defensa a l'Aràbia Saudita mentre segueixi implicat en la guerra del Iemen. No obstant això, el Govern subratlla en l'informe d'exportacions que totes les llicències relatives a munició van ser acompanyades de certificats d'últim destí amb "estrictes clàusules de no reexportació i ús fora del territori del país".

A més de l'Aràbia Saudita, en la coalició participen amb més o menys implicació altres països com Qatar, Kuwait, els Emirats Àrabs Units, Bahrain, Egipte, Jordània, el Marroc, el Sudan i el Senegal. En el cas dels Emirats, Espanya li va vendre el 2017 material de defensa per un import pròxim als 53 milions d'euros, tot en peces per a aeronaus de transport i per a avions de reabastiment en vol, cossos de bombes, granades de morter completes i cartutxos i caps de torpede.

A més, Qatar va comprar a la indústria espanyola 8,1 milions en granades de morter i recanvis per a carros de combat; Egipte 12,6 milions en recanvis per a diferents materials; el Marroc 16,7 milions; Jordània 888.490 euros; Bahrain 33.550 euros; i el Senegal 10.244 euros.