Desenes de morts en l'atac a un autobús escolar al Iemen

La coalició àrab ha matat desenes de persones en un bombardeig contra un autobús que portava nens a la província iemenita de Saada, segons ha informat la Creu Roja local. Les autoritats militars àrabs han justificat l'atac com a una "acció militar legítima" que s'ajusta" al dret internacional humanitari i les seves normes consuetudinàries".

El portaveu del ministeri de Salut del govern dels houthis a Sanà ha indicat a Efe que l'acció ha deixat almenys 39 morts i 43 morts en un balança encara provisional. L'atac aeri s'ha produït al pas de tres autobusos en què viatjaven nois, la majoria menors de 10 anys, que anaven a una activitat estival organitzada pel ministeri d'Afers Islàmics a la ciutat de Saada, propera a l'Aràbia Saudita i un bastió dels rebels houthis.

Des de fa més de tres anys el Iemen està sumit en un caos per la guerra civil, entre els rebels houthis i el govern de Sanaa però que ha pres un abast regional amb la implicació de les potències de la zona que han vist en el conflicte un taulell d'escacs per complir les seves ànsies de poder. En la batalla, per una banda hi ha el règim de l'Aràbia Saudita liderant una coalició àrab i amb el suport de països occidentals que van entrar en la guerra per ajudar l'ara exiliat president Abdo Rabu Mansur Hadi, enfrontat amb els rebels xiïtes houthis, que reben finançament de l'Iran.

La guerra oberta al Iemen després del fracàs d'una tímida rebel·lió que sí que va acabar ala dictadura del vell Ali Abdul·lah Sàleh, ha deixat el país més inestable i afeblit. Es calcula que és de dos terços dels 25 milions d'habitants malviuen sota el llindar de la pobresa, i no només castigats per la violència militar i sectària sinó per l'extrema sequera que ha deixat fam i misèria. A més, el còlera ha campat lliurement per moltes àrees i ha sobrepassat la capacitat dels ja de per sí dèbils sistemes sanitaris i hospitals per poder atendre com cal els malalts i afectats.

La representant de l'Unicef al Iemen, Meritxell Relano, ha denunciat a través de Twitter que els nens i adolescents es converteixin en un objectiu militar.