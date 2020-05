Els Estats Units superen els 100.000 morts de covid-19 (però la seva mortalitat és la meitat que la d'Espanya)

Fa quatre mesos, quan es va detectar el primer cas de covid-19 als Estats Units, Donald Trump va declarar que la situació estava "totalment sota control" i va prometre als nord-americans que tot aniria bé. Aquesta matinada el país ha superat els 100.000 morts declarats de coronavirus, una barrera a la qual Trump també havia promès que no s'arribaria mai. Els Estats Units és el país del món amb més morts en la pandèmia, però si posem aquesta dada en relació a la seva població, 330 milions de persones, la perspectiva canvia. Són 30 morts per cada 100.000 habitants, poc més de la meitat que a Espanya, amb 29.000 morts en una població de 47 milions, que suposen una taxa de 60 defuncions per cada 100.000 habitants.

Pel que fa al nombre de casos diagnosticats, els Estats Units en comptabilitzen 1,6 milions, del total de 5,5 confirmats al planeta. La comparativa de dades entre països, però, és difícil de fer perquè els criteris de recompte i la capacitat de fer tests no són els mateixos.

Des de principis d'abril els Estats Units són el primer país en el rànquing del nombre de morts. Trump havia dit inicialment que en la pandèmia podien morir entre 50.000 i 60.000 nord-americans, i al maig va dir que no s'arribaria a les 100.000 defuncions. Superada aquesta barrera, els Estats Units continuen registrant un miler de morts diàries.

Si es comparen els índexs de morts en la pandèmia, Bèlgica, amb una població d'11,5 milions i 9.000 morts declarats, seria el més afectat del món, amb 82 morts per cada 100.000 habitants, segons les dades recollides per la Universitat Johns Hopkins.

Cal tenir en compte que el govern belga ha estat un dels més transparents amb les dades i inclou les defuncions sospitoses d'haver estat causades pel coronavirus –en hospitals, residències i a domicili– encara que el diagnòstic no s'hagi pogut confirmar amb un test. Alguns estats dels Estats Units també inclouen al recompte els casos sospitosos. Espanya aniria en segon lloc de l'estadística mundial de mortalitat, amb un criteri de recompte erràtic que només té en compte els casos sospitosos no confirmats per PCR des de l'11 de maig.

Nova York, l'estat més afectat

Però l'epidèmia no afecta igual tots els territoris: a la ciutat de Nova York, una de les més colpejades pel virus, han mort 20.900 persones més del que seria esperable durant la pandèmia. La ciutat nord-americana, doncs, amb uns 8 milions d'habitants, té una taxa de 261 morts per cada 100.000 persones. A Barcelona, segons l'Agència de Salut Pública, l'excés de mortalitat és de 3.347 persones, per a una població d'1,8 milions, una taxa de 186 morts per cada 100.000 habitants.

Mentre que a la majoria de països d'Europa s'ha començat a aplanar la corba de l'epidèmia, tant pel que fa als contagis diagnosticats com al nombre de morts diaris, als Estats Units encara no s'ha arribat al pic. Un dels motius és la dimensió del territori: en un país tan gran conviuen diferents brots en diferents llocs, amb múltiples focus d'infecció, cadascun dels quals evoluciona al seu ritme. En el cas de Nova York sí que s'ha arribat al pic, però en el conjunt del país les dades encara no van a la baixa, perquè en altres estats, com Mississipí, Ohio i Rhode Island, la progressió de l'epidèmia és dolenta.