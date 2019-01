L’Eurocambra rebutja l’esmena del #MeToo

Des que va eclosionar el moviment #MeToo, el Parlament Europeu (i particularment les seves treballadores) també ha intentat impulsar diverses mesures per prevenir i actuar contra l’assetjament. Però fins ara el #MeToo no ha aconseguit tot el compromís que voldria de l’Eurocambra. Ahir els eurodiputats aprovaven una actualització del seu codi de conducta que els compromet a tenir més transparència i a millorar el comportament. Però van tombar l’esmena que volia impedir que cap parlamentari pugui assumir càrrecs clau (titulars d’òrgans o comitès, delegacions oficials o negociacions internacionals) si no ha rebut una formació obligatòria per prevenir l’assetjament sexual. El compromís que sí que s’ha adoptat, però, és que no puguin ser escollits per a aquests mateixos càrrecs clau si no signen el codi de conducta amb compromisos explícits contra l’assetjament sexual.

El moviment #MeToo del Parlament Europeu està constituït per treballadores de la institució, tant de l’àmbit polític com de l’adminsitratiu, que han denunciat diversos casos i que intenten que es prenguin mesures com ara la creació d’un comitè independent d’experts que auditi la manera com es gestionen els casos d’assetjament sexual. També volen crear un comitè antiassetjament amb doctors que donin suport mèdic a les víctimes. I, finalment, la seva gran reivindicació és que s’estableixi una formació obligatòria per a diputats i treballadors amb càrrecs d’alta responsabilitat per conscienciar en contra de l’assetjament sexual. L’obstacle en aquest àmbit és l’obligatorietat. El curs ja es va posar en marxa, i a principis d’aquest any només s’hi havien inscrit 21 dels 751 diputats.

L’esmena que s’introduïa ahir al codi de conducta intentava anar en aquesta direcció, però va topar amb l’oposició dels diputats conservadors del partit d’Angela Merkel, la CDU, perquè va ser impulsada pel socialista alemany Jo Leinen. L’esmena, que implicava la formació obligatòria, va acabar sent rebutjada perquè requeria una majoria qualificada que no es va assolir. Hi van votar a favor 350 eurodiputats, i 266 en contra.

Amb l’actualtizació del codi, el que sí que va aprovar ahir l’Eurocambra va ser una esmena que força els eurodiputats a fer públiques totes les reunions o contactes que mantenen amb lobis i també a millorar el seu comportament eliminant el llenguatge “ofensiu” i conductes “inadequades”.