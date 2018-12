Evacuen de l’'Open Arms' un menor de 14 anys que va ser apallissat a Líbia

Un menor de 14 anys ha sigut evacuat del vaixell de l’Open Arms aquest dissabte a la nit per una infecció greu a la pell després de ser apallissat a Líbia. El menor no acompanyat provinent de Somàlia ha demanat que contactessin amb la seva mare abans de ser evacuat. Segons el cap de la missió d'Open Arms, Gerard Canals, "tenia una evolució d'una infecció bastant greu dels teixits a la cara" i per això van sol·licitar l'evacuació mèdica. Una llanxa ràpida de la guàrdia costanera italiana l’ha portat fins a un centre mèdic de l’illa de Lampedusa. Unes hores abans també s’havia evacuat una mare i el seu fill acabat de néixer.

Proactiva Open Arms ha aconseguit autorització de Salvament Marítim de l'Estat per desembarcar a Algesires els més de 300 immigrants que ha rescatat en aigües líbies. Tenen previst arribar a port d’aquí a quatre dies, tot i que Canals ha advertit que el mar comença a encoratjar-se i la navegació es fa més dificultosa.

L'altra nau de l'ONG, l'Astral, que va sortir dissabte de Badalona per portar-los menjar i provisions per al viatge té previst trobar-se amb l’'Open Arms' aquest dilluns. "Demà ens aprovisionarem d'aliments amb l'Astral i seguirem cuidant d'aquestes persones a bord", ha assenyalat Canals, que ha enviat un vídeo en el qual apareixen els 310 immigrants abrigats amb mantes sota el tendal de popa de l'antic remolcador convertit ara en vaixell de rescat marítim.

La tripulació del vaixell 'Open Arms' està preocupada per si entra aigua a la coberta on hi ha els migrants. A més, adverteixen que la travessia no és fàcil perquè el vaixell només disposa de dos banys i "cada minut navegant és una dificultat afegida".