L''Open Arms' desembarcarà a Algesires els migrants rescatats

El vaixell de rescat humanitari 'Open Arms' ha rebut aquest dissabte permís de Salvament Marítim espanyol per desembarcar al port d’Algesires els 311 migrants que va salvar divendres davant de la costa líbia, segons han informat fonts de la Moncloa. Entre els rescatats hi ha onze nens i diverses dones embarassades. Malgrat això, tant les autoritats d’Itàlia com les de Malta han rebutjat aquest dissabte que l’ONG badalonina es dirigís a un dels seus ports. Malta només ha fet una excepció: ha acceptat l’evacuació a l’illa en helicòpter d’un nadó de només un dia i la seva mare (com es pot veure al vídeo més abaix), que van ser rescatats d’una de les pasteres. Open Arms temia per la vida de la criatura.

L’arribada de l’'Open Arms' a Algesires està prevista per d’aquí a uns cinc o sis dies, segons les condicions meteorològiques. Per aquesta raó, l’'Astral' –un altre dels vaixells humanitaris de l’ONG– ha salpat aquest dissabte des de Barcelona per oferir suport i abastir l’'Open Arms', perquè la nau amb prou feines té menjar per a tres dies més. Malta s'ha negat aquest dissabte a proporcionar provisions a la nau.

Segons un comunicat de la secretaria d’estat de Comunicació, Líbia, Itàlia, França i Tunísia no han respost a les peticions de l’ONG de desembarcar els migrants rescatats. “Els ports italians estan tancats per als traficants d’éssers humans i per a aquells que els ajuden”, ha escrit aquest dissabte al matí a Twitter el ministre italià de l’Interior, l’ultradretà Matteo Salvini.

🔴Nave Open Arms, Ong e bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati, chiede un porto italiano dopo il rifiuto di Malta (che ha sbarcato, giustamente, una donna e un bambino).

I porti italiani sono CHIUSI!

Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 de desembre de 2018

Més tard, quan s'ha fet públic que l’'Open Arms' es dirigiria a Algesires, el mandatari italià se’n ha congratulat amb el següent missatge a la xarxa social: “Bon viatge”.

🔴AGGIORNAMENTO

Come promesso questa mattina, in Italia non sbarcano: la nave Ong #OpenArms, con 311 immigrati a bordo, è diretta verso la Spagna, buon viaggio.

Sappiano i trafficanti di uomini e i loro complici che i nostri porti sono chiusi, STOP! #dalleparoleaifatti🇮🇹 pic.twitter.com/pjjYa2JJrB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 de desembre de 2018

L’Open Arms va salvar divendres un total de 313 migrants a unes 50 milles de distància al nord-est de Trípoli. Cap a les deu del matí va localitzar la primera pastera, amb 111 persones. Una hora i mitja més tard en va trobar una altra amb 106 migrants més, entre els quals un nadó i un nen de 7 anys. Aquests rescatats van alertar l’ONG que hi havia una tercera barcassa, de manera que el vaixell va començar a buscar-la conjuntament amb una patrullera de la Guàrdia Costanera de Líbia. L’embarcació líbia, però, va abandonar la recerca al cap d’unes hores. Open Arms va continuar i va trobar la pastera a les 18.40 hores, quan ja s’havia fet de nit. Hi anaven 96 persones, entre les quals hi havia 10 nens i 26 dones.

Fonts d’Open Arms han explicat que, a banda del nadó d’un dia i la dona que han estat evacuats a Malta, la resta dels 311 rescatats es troben “raonablement bé”. Amb tot, han detallat que tots els migrants són a la coberta del vaixell i “hi fa molt fred”.

Després que l’'Aquarius' desembarqués a València 630 migrants el juny passat, aquesta serà la quarta vegada que Open Arms atraca en un port espanyol després d’haver protagonitzat un rescat i després que la resta de països de la Unió Europea se n’hagin desentès. Itàlia i altres membres europeus defensen que els migrants salvats siguin retornats a l’infern de Líbia