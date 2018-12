Evacuen en helicòpter un dels nàufrags del pesquer

Després de vuit dies a bord del Nuestra Madre Loreto - un pesquer sobrecarregat amb 25 persones, el doble de la seva capacitat, i amb un fort temporal-, la situació es degrada. Un dels 12 migrants que els pescadors de Santa Pola van rescatar dijous de la setmana passada va haver de ser evacuat ahir en helicòpter a Malta a causa del seu delicat estat de salut. L’Open Arms i el Mare Jonio, dos dels vaixells de la flota humanitària de les ONG al Mediterrani central, van desafiar ahir la mala mar per facilitar assistència mèdica al pesquer.

El govern espanyol és el responsable d’indicar al capità de l’embarcació un port segur on pugui desembarcar els nàufrags, però Madrid continua en la indefinició. No va autoritzar l’ Open Arms a fer-se càrrec dels nàufrags i tampoc ha ofert un port espanyol. Ahir l’Ajuntament de Maó i la Generalitat de Catalunya van oferir els seus ports a les autoritats espanyoles, com va fer l’estiu passat amb l’ Aquarius i l’ Open Arms. Però, segons confirmaven ahir a l’ARA fonts de la vicepresidència, l’única instrucció que Madrid ha donat al capità del pesquer és seguir la recomanació de les autoritats líbies d’acostar-se al port d’Al-Khums, a l’est del país, per avituallar-se. El capità, Pascual Durá, rebutja anar a Líbia perquè tem per la seguretat de la seva tripulació i perquè els migrants no estan disposats a tornar-hi perquè temen per les seves vides i podrien amotinar-se.

És l’últim episodi de l’erràtica política migratòria del govern de Pedro Sánchez. “El govern espanyol no és qui diu quin és el port segur més pròxim. Nosaltres acatem les normes”, va dir en la roda de premsa posterior al consell de ministres la vicepresidenta Carmen Calvo, segons informa Mariona Ferrer. L’11 de juny, acabat d’arribar a la presidència, Líbia no era per a Sánchez una opció quan va oferir el port de València per desembarcar els nàufrags de l’ Aquarius “per complir amb els compromisos internacionals”. Amb els ports d’Itàlia i Malta tancats als rescats, la mateixa lògica que Líbia no és un lloc segur on retornar els migrants és la que va prevaler a Madrid per acollir l’ Open Arms unes setmanes més tard en tres missions successives als ports de Barcelona, Palma i Algesires.

Aquest cap de setmana alguna cosa ha canviat. Després que el pesquer topés amb uns migrants que s’havien tirat a l’aigua per fugir d’una patrullera Líbia, el capità es va trobar amb la negativa de Malta i d’Itàlia per desembarcar-los i va contactar, com estableix el dret del mar, amb el seu país de bandera, Espanya. La resposta va ser recomanar-li que anés a Líbia a protegir-se del temporal.

L’ONU és categòrica sobre la prohibició de retornar migrants a Líbia. En un document del setembre passat constata que “quan els migrants o refugiats són rescatats al mar, fins i tot per vaixells militars o comercials [...], davant la volàtil situació de seguretat del país en general i els riscos per a ciutadans de països tercers (detenció en condicions penoses i seriosos abusos) l’ACNUR considera que Líbia no reuneix els criteris per ser considerat un lloc segur per al desembarcament”.

Líbia no és un lloc segur

En un comunicat, la secció espanyola de l’organisme internacional de protecció dels refugiats va demanar ahir “que no es retorni a Líbia de manera forçosa les persones rescatades al mar”. L’organisme reclama també la necessitat de “passar de gestionar aquestes situacions vaixell a vaixell a comptar amb uns protocols de rescat, desembarcament i distribució previsibles i que no posin en perill el principi del rescat al mar”. De fet, el mateix ministeri d’Exteriors “desaconsella el viatge a Líbia i recomana a tots els espanyols que hi siguin que abandonin el país”.