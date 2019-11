Evo Morales dimiteix

El president de Bolívia, Evo Morales, ha dimitit aquest diumenge, després que l'exèrcit i la policia li hagin demanat oficialment que faci un pas enrere "per l'estabilitat" del país. Morales ha aparegut a la televisió per anunciar-ho, on ha denunciat que "grups oligàrquics conspiren contra la democràcia". "Però tinc l'obligació de buscar la pau. Fa molt de mal que els bolivians estiguin enfrontats i que aquest senyors que han perdut ens portin a la violència i a l'agressió. Per aquesta raó estic renunciant, estic enviant la meva carta de renúncia a l'Assemblea Nacional", ha dit.

La dimissió de Morales, que posa fi als seus 14 anys de presidència, responia a la petició expressa de l'exèrcit i la policia, que li han demanat oficialment que marxi. "Li suggerim al president de l'estat que renunciï al seu mandat presidencial, per tal de permetre que es restableixi la pau i l'estabilitat pel bé de la nostra Bolívia", ha dit aquest vespre el general Williams Kaliman, comandant en cap de les forces armades bolivianes. També ha dimitit el vicepresident de Morales, Álvaro García Linera.

Morales havia anunciat hores abans una nova convocatòria d'eleccions presidencials, després que un informe de l'Organització dels Estats Americans (OEA) denunciés irregularitats als comicis celebrats el 20 d'octubre. El mandatari esperava posar fi així a les manifestacions i als disturbis que es repeteixen al país des que es va declarar guanyador de les eleccions, però l'exèrcit li ha demanat que dimitís. Divendres fins i tot la policia es va sumar a la protesta.

Morales havia fet una breu compareixença pública, acompanyat de representants de moviments socials afins al seu govern, i havia assegurat que la nova cita amb les urnes se celebrarà amb un òrgan electoral renovat. "He decidit renovar la totalitat dels vocals del Tribunal Suprem Electoral i convocar unes noves eleccions generals", han sigut les seves paraules literals.

La decisió arribava després d'un informe preliminar realitzat per l'OEA en què l'organisme recomana repetir els comicis perquè "l'equip auditor no pot validar els resultats de les eleccions". "Resulta estadísticament impossible que Morales hagi obtingut el 10% de diferència [amb el segon candidat] per evitar una segona volta". "La primera volta de les eleccions s'ha d'anul·lar i el procés electoral ha de tornar a començar", ha afegit l'OEA, que precisa que la nova convocatòria electoral ha de tenir lloc "tan bon punt hi hagi noves condicions que donin garanties perquè es puguin fer, entre les quals una nova composició de l'òrgan electoral".

Morales ha esquivat donar una data per a les properes eleccions, però la seva proposta renia com a objectiu "abaixar la tensió i pacificar Bolívia". Les manifestacions de l'oposició s'han repetit a tot el país des que el president bolivià es va declarar guanyador de la primera volta electoral. Des de llavors l'oposició acusava Morales de frau electoral i d'evitar la celebració d'una segona volta en què el seu candidat, Carlos Mesa, era el favorit.

Divendres fins i tot la policia es va sumar a la protesta de l'oposició i va decidir replegar-se a les comissaries i deixar de patrullar pels carrers per expressar el malestar amb els resultats electorals. Malgrat això, Morales va evitar desplegar l'exèrcit. De fet, el comandant de l’exèrcit va fer públic un comunicat dissabte en què reclamava que la crisi política es resolgués mitjançant vies polítiques, i no amb els militars.