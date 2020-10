L'FBI frustra l'intent de segrest de la governadora demòcrata de Michigan

L'FBI ha detingut sis individus en una operació amb la qual assegura haver frustrat l'intent de segrest, abans de les eleccions, de la governadora demòcrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Cinc dels sospitosos resideixen en aquest estat i un sisè a Delaware. Hauran de fer front a càrrecs federals de conspiració de segrest, que comporten una pena màxima de cadena perpètua.

Segons els investigadors, els sis portaven tramant el pla almenys des del passat estiu i s'haurien reunit en diverses ocasions per entrenar-se en el maneig d'armes i en tàctiques de combat. L'FBI sospita que aquesta mateixa setmana tenien previst comprar explosius. En una compareixença davant la premsa, el fiscal federal Andrew Birge va explicar aquest dijous que el grup va dur a terme una vigilància coordinada de la casa d'estiueig de la governadora en dues ocasions. A més, es va discutir la possibilitat d'utilitzar explosius per desviar l'atenció de la policia durant l'operació.

En relació amb els plans de segrest de Whitmer, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, ha informat també de la detenció de set persones vinculades a una milícia armada anomenada Wolverine Watchmen. Se'ls acusa d'haver tractat d'identificar els domicilis particulars de diversos policies, així com d'"haver amenaçat amb violència amb l'objectiu d'incitar una guerra civil". Segons Nessel, "hi ha hagut un alarmant increment de la retòrica antigovernamental", així com de "grups que abracen ideologies extremistes".

Trump va incitar les protestes

Quan a l'abril l'estat va aplicar mesures restrictives per combatre la propagació del nou coronavirus, Donald Trump va incentivar les protestes de ciutadans contrariats per les ordres de tancament de determinats locals. Alguns d'ells, membres de milícies, van arribar a entrar armats al Capitoli de Michigan. "Allibereu Michigan!", va escriure a Twitter el president. A les protestes es van veure esvàstiques, banderes confederades i amenaces directes contra la integritat física de la governadora, a la qual Trump es va referir en diverses ocasions de manera despectiva com "aquesta dona". Dels manifestants, el mandatari va dir que eren "molt bones persones".