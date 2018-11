Fabián Picardo creu que no hi ha necessitat de cap "veto" espanyol per dur Gibraltar a la taula de negociació

El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha assegurat aquest divendres al programa 'Today', de la BBC Radio 4, que Espanya no té necessitat d'imposar cap veto a Gibraltar per dur els representants del Penyal a la taula de negociació sobre les futures relacions comercials. De fet, ha deixat explícitament clar que "el que la gent ha de saber és que Espanya no necessita un article en el tractat [de divorci del Regne Unit amb la UE] o en la declaració política per dur Gibraltar a la taula de negociació". I Picardo ha insistit: "Gibraltar ha demostrat que nosaltres, en realitat, volem un compromís directe amb Espanya. Espanya és la sortida física i geogràfica cap a Europa per a Gibraltar. Reconeixem això i no hi ha cap necessitat de cap veto per dur-nos a la taula".

Amb aquestes afirmacions, Picardo ha tornat a posar de manifest que la demanda espanyola continua sense resoldre's. Però aquest divendres, una mala traducció i interpretació de les seves paraules ha propiciat l’equívoc difós per diferents mitjans de comunicació i agències d'informació, segons el qual Madrid i Londres havien arribat finalment a un acord en el punt que ara provoca fricció i pel qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha amenaçat de trencar el consens en la cimera de diumenge.

Del que sí que ha parlat Picardo a l’entrevista era del Protocol i dels quatre memoràndums a què dimarts passat el president Sánchez i la primera ministra, Theresa May, es van referir per separat, el primer a la conferència de premsa conjunta que va fer a Valladolid amb el cap de govern portuguès, António Costa, i la segona al Parlament. "Hem treballat molt durament –ha dit Picardo– i, de fet, havíem aconseguit un acord amb els col·legues espanyols en relació amb el paper de Gibraltar en el procés de retirada. I això s'ha fet abans i ara en bona fe i ho hem aconseguit". El ministre principal ha recordat que ell era dimarts a Madrid, acabant d'establir aquests acords, quan va esclatar tota la polèmica.

El que en cap moment ha dit Picardo, però, és que la queixa espanyola relativa a l’article 184 del tractat, del qual, segons la versió de Madrid, havia desaparegut el paper principal d’Espanya en relació a la negociació del futur acord de comerç, s’hagi resolt. De fet, Picardo ha deixat ben clar que és impossible reobrir el text.

Les seves declaracions en relació a aquest punt han sigut aquestes: "Per ser just, crec que és important que mirem què diu la gent sobre l'acord al Regne Unit –ha recordat Picardo–. La gent creu que l'acord de retirada representa un fracàs en les negociacions. Si es dona un cop d'ull a Europa i preguntes als francesos, o també als espanyols [en aquest cas] sobre Gibraltar, i molts altres, [veus] com d'enfadats estan pels arranjaments en el tractat de retirada que la Comissió ha dit ara que està completament tancat i no es pot tornar a obrir”. La raó és molt senzilla, segons les seves paraules: “Si es reobre per una coma o un punt sobre Gibraltar, s'hauria d'obrir sobre molts altres temes que la gent diu que voldrien tornar a mirar, i els francesos i tots els altres. És a dir: lluny d'un fracàs de les negociacions, el que aquest acord representa, el que la primera ministra porta al Parlament, és un compromís de solucions en què ningú no guanya al cent per cent –això és el que són les negociacions–, però en què guanyem molt. S'hauria de veure a través d'aquest prisma. I Gibraltar pot ser útil perquè la gent vegi que si hi ha algunes qüestions espanyoles, el Regne Unit no ha fracassat en relació amb Gibraltar. I mirar això en relació als altres aspectes que hi ha en els arranjaments".

Malgrat l’acceptació de l’acord com a mal menor, Picardo ha tornat a reiterar: "La meva visió és que hauríem de continuar a la UE, però aquest és un bon compromís. No res serà tan bo en termes de comerç com ser dins de la UE".