Facebook va pressionar centenars de polítics per evitar lleis restrictives de privacitat

Facebook ha pressionat centenars de diputats i polítics de tot el món, amb promeses d'inversions i també amb amenaces de retirar-ne, per evitar que s'aprovessin lleis restrictives en matèria de privacitat, segons revelen uns documents interns de la xarxa social als quals ha tingut accés l''Observer', el dominical del 'Guardian'.

Segons aquest diari, els documents demostren també un tracte de favor per aquesta empresa de l'ex primer ministre d'Irlanda, Enda Kenny, a qui defineixen com un "amic", i destaquen el paper clau d'Irlanda en les polítiques de privacitat de la UE perquè el seu Comissionat per a la Protecció de Dades és el que actua en nom dels Vint-i-vuit.

Els documents indiquen que Kenny "agraeix" molt la decisió de Facebook d'instal·lar a Dublín el quarter general de la companyia a Europa i que pot suposar una "oportunitat per influir les directives europees" quan Irlanda obtingui la presidència rotatòria de la UE, "encara que tècnicament Irlanda s'ha de mantenir neutral".

La documentació filtrada prové del cas judicial obert contra Facebook a Califòrnia, i revela pressions exercides per la xarxa social sobre polítics dels EUA, el Regne Unit, el Canadà, l'Índia, el Vietnam, l'Argentina, el Brasil, Malàisia i els Vint-i-vuit estats membres de la UE, així com una operació estratègica per intentar aturar les directives comunitàries restrictives en matèria de privacitat.

També constaten que la companyia va amenaçar amb retirar inversions si no s'aprovaven lleis favorables als seus interessos, i va utilitzar el llibre feminista de la seva cap d'operacions, Sheryl Sandberg, 'Lean in', com una palanca per poder parlar amb comissàries europees que els eren hostils en un principi.

Als documents filtrats, la mateixa Sandberg considerava que la legislació europea de protecció de dades era una amenaça "crítica" per a l'empresa. Un memoràndum escrit després de la cimera econòmica de Davos del 2013 citava Sandberg parlant de la "batalla costosa" que l'empresa duia a terme a Europa en l'àmbit de "les dades i la privadesa", i els seus esforços "crítics" per aturar les "noves lleis excessivament prescriptives".