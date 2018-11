La cimera del Forum Àsia- Pacífic acaba sense acord per la baralla EUA-Xina

Per primer cop a la seva història, la cimera de líders del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic va acabar ahir sense una declaració de conclusions conjunta. Els Estats Units i la Xina, màxims exponents d’aquest fòrum econòmic, no es van posar d’acord en la redacció del text final i la seva tensa relació, arran de la guerra comercial impulsada pel president dels EUA, Donald Trump, i els seus aranzels sobre productes xinesos, va torpedinar tots els esforços per arribar a consensos dins la reunió. En concret, sembla que la Xina va presentar oposició a dos paràgrafs del text final en què es deia que el d’avui és un “sistema de comerç mundial injust” i es demanava una reforma de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), el discurs mantra de l’administració Trump. En la roda de premsa final, Peter O’Neill, el primer ministre de Papua Nova Guinea, el país amfitrió, va dir que “els dos gegants que hi havia a la sala” no s’havien pogut posar d’acord, però que l’APEC intentaria assegurar una zona d‘“obert i lliure comerç” a la regió de cara al 2020. El president Trump va retirar l’any passat els EUA de l’acord transpacífic de cooperació econòmica assolit pel seu predecessor, Barack Obama, amb els estats d’aquesta regió del món, el TPP, per les seves sigles en anglès.

El vicepresident, Mike Pence, era el representant dels EUA en la cimera i dissabte mateix ja va deixar clar en el seu discurs amb quina actitud hi assistia, quan va deixar anar que els EUA “no ofereixen un cinturó constructor ni una ruta d’un sol sentit”. Era una al·lusió directa al gran projecte econòmic del president xinès, Xi Jinping, present a la cimera, per una nova Ruta de la Seda i Cinturó Econòmic, en la qual està invertint grans quantitats de diners per millorar les infraestructures dels països veïns, pels quals passarà aquesta nova ruta comercial. Pence va advertir aquests països que no haurien d’acceptar uns deutes que amenacin la seva sobirania. Alhora va anunciar que s’uniria a Austràlia per desenvolupar una base naval a Papua Nova Guinea per “protegir la sobirania i els drets marítims de les illes del Pacífic”, algunes de les quals mantenen disputes territorials amb la Xina. Xi Jinping va respondre dient que els països que aposten pel proteccionisme estan “condemnats al fracàs” i va defensar que no hi ha “cap agenda oculta” a la seva Ruta de la Seda.