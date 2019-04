França es mobilitza per reconstruir Notre-Dame

Salvem Notre-Dame de París. Amb aquesta fita, milers de francesos es van mobilitzar ahir per poder reconstruir aquest monument històric, després que el foc destruís una part del temple. La Fundació del Patrimoni i el Centre de Monuments Nacionals s’han encarregat, a través de col·lectes nacionals per internet, de recollir donatius de tots els que hi vulguin participar. Al vespre la Fundació del Patrimoni anunciava que ja havia recol·lectat més de cinc milions d’euros. A aquesta xifra cal afegir-hi les milionàries donacions d’algunes de les empreses més poderoses del país, que ahir ja sumaven més de 700 milions d’euros.

L’idea d’Emmanuel Macron, el president francès, és que Notre-Dame torni a ser “encara més bella” en només “cinc anys”. Així ho va assegurar ahir en una al·locució solemne des del Palau de l’Elisi, que es va emetre a totes les cadenes de televisió. “L’incendi [...] ens recorda que la nostra història no s’atura mai, i que sempre tindrem reptes per superar”, va dir Macron. El president va utilitzar Notre-Dame per parlar, metafòricament, de la crisi que viu França arran dels armilles grogues : “El que creiem indestructible pot ser danyat”, va afirmar. El president havia d’anunciar dilluns un paquet de mesures per posar fi a les protestes dels armilles grogues, però l’incendi a Notre-Dame el va obligar a deixar el tema aparcat de moment.

“El que hem vist aquesta nit junts a París és aquesta capacitat de mobilitzar-nos, d’unir-nos, de vèncer”, va destacar el president. “Cadascú ha donat el que ha pogut, cadascú al seu lloc, cadascú en el seu rol [...] som un poble de constructors. Tenim tant a reconstruir”, va deixar anar Macron, jugant de nou amb el significat de les paraules i el moment que viu França.

En menys de 24 hores, algunes de les empreses més poderoses de França també van donar més de 700 milions d’euros. El primer a fer-ho va ser François Pinault i la seva família, propietaris del grup de luxe Kering. La família Arnault, la principal competència de Pinault i propietària del conglomerat LVMH, va doblar més tard la suma. En poques hores, dos dels homes més rics de França (i del món) van donar 300 milions d’euros. El grup Total, empresa del sector petroquímic i energètic, també va anunciar que faria “una donació especial” de 100 milions d’euros més. El gegant de cosmètics L’Oréal i la família hereva del grup, els Bettencourt Meyers, també van unir-se a la causa per reconstruir Notre-Dame. En total, van aportar 300 milions d’euros.

Benefici fiscal

Més enllà del caràcter solidari d’aquestes donacions, diversos mitjans apuntaven ahir que les empreses que donaven aquestes sumes estratosfèriques es beneficiaran d’avantatges fiscals. De fet, França incentiva força els mecenatge d’empreses. En aquesta línia, l’exministre de Cultura Jean-Jacques Aillagon fins i tot va demanar al govern “una mesura excepcional”: “Decretar “Notre-Dame tresor nacional perquè les donacions que es facin per a la seva reconstrucció es beneficiïn d’una reducció d’impostos del 90%”, va piular l’home, ara conseller de Pinault.

L’espectacular incendi que dilluns va cremar dues terceres parts del sostre de la catedral de Notre-Dame podria haver-la destruït per complet. És la conclusió a la qual van arribar ahir al matí les autoritats franceses. La mà dreta del ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, va assegurar que la catedral, Patrimoni de la Unesco des del 1991, es va salvar per minuts. Concretament, entre quinze i trenta minuts. “Una vintena de bombers van entrar a les dues torres de Notre-Dame, i van posar en perill les seves vides per poder atacar el foc des de l’interior, i això va permetre salvar l’edifici”, va felicitar-se Nuñez.

El “foc violent” es va propagar “molt ràpidament” en “uns 1.000 metres quadrats” de la teulada, va explicar ahir el portaveu dels bombers de París, Gabriel Plus. Tres persones, un bomber i dos policies, van resultar lleugerament ferides. Ara “la preocupació principal” és “la seguretat i la protecció de l’edifici”, va precisar Nuñez. Un grup d’experts, principalment arquitectes, es van reunir ahir per determinar l’estat de l’estructura de la catedral. “Hi ha algunes vulnerabilitats”, va lamentar-se Nuñez, principalment “en la volta i en el frontó del transsepte nord que cal assegurar”.

Evuació d’immobles pròxims

És per aquest motiu que ahir es van evacuar cinc immobles del carrer Cloître-Notre-Dame, una via que voreja una part del temple. Els veïns hauran d’estar-se fora de casa almenys 48 hores, el temps que les autoritats franceses s’han donat per garantir la protecció de l’interior de l’edifici. Passats els dos dies, “els bombers i el personal del ministeri de Cultura podran entrar-hi per rescatar les obres d’art”. A partir de divendres les grans pintures que s’han visc afectades pel fum de l’incendi es podran retirar de la catedral. Segons el ministre de Cultura, Franck Riester, es traslladaran al Museu del Louvre perquè s’assequin i es restaurin allà.

Pel que fa a la investigació, la fiscalia privilegia la hipòtesi de l’accident, i descarta així “un acte voluntari”. El fiscal de París, Rémy Heitz, ja va assegurar que les “investigacions seran llargues i complexes”. Interior ha mobilitzat una quarantena de policies perquè s’encarreguin d’indagar les causes de l’incendi. Des d’ahir ja s’estan interrogant diversos testimonis, principalment operaris que treballaven en les obres de restauració del temple.

En tot cas, el pla de renovació de la catedral de Notre-Dame de París, que s’havia iniciat al juliol, haurà de canviar forçosament de plànols. Una part del govern ja es va reunir ahir al matí per mostrar que va per feina. La restauració de les setze estàtues que es van retirar dijous passat “ja no és una prioritat”. Així ho van assegurar des de l’empresa encarregada de restaurar-les, en declaracions a l’Agència France-Presse. Els treballs de reconstrucció i renovació que s’hauran de fer a partir d’ara “podrien durar entre quinze i vint anys”, van estimar. Força lluny, doncs, de la data que va anunciar ahir Macron: 2024, l’any que París organitzarà els Jocs Olímpics.