França penalitzarà les ampolles de plàstic no reciclable

A partir de l’any vinent, les ampolles d’aigua i de llet fabricades amb plàstic reciclable seran més barates per al consumidor francès que les de plàstic no reciclable. Són només dos dels productes que es veuran afectats pel sistema de bonificació-penalització que el ministeri de la Transició Ecològica francès posarà en marxa el 2019 i que podria fer variar “fins a un 10% el preu”. Ho va anunciar en una entrevista a Le Journal du Dimanche (JDD) la secretària d’estat d’aquest ministeri, Brune Poirson, que en més d’una ocasió ha recordat que “una ampolla feta amb plàstic reciclable consumeix un 70% menys de diòxid de carboni que una que està fabricada amb plàstic verge”.

Segons Poirson, el sistema de bonificació-penalització “només afectarà l’estructura dels costos de producció” de l’empresa. De fet, el govern vol modular l’import que les empreses franceses paguen als anomenats ecoorganismes, els encarregats de gestionar els seus residus. En definitiva, les empreses que l’any que ve no utilitzin plàstic reciclable als seus envasos tindran una penalització que s’aplicarà a aquesta contribució i, per tant, l’empresa es veurà obligada a augmentar el preu final del producte.

A banda d’això, el ministeri d’Ecologia que fins ara havia dirigit Nicolas Hulot -que va dimitir decebut amb Emmanuel Macron- no té previst aplicar cap restricció legal, almenys els pròxims dos anys, a les empreses que continuïn utilitzant plàstic que no es pot reciclar. De moment, el govern francès es mostra optimista i confia que les empreses aniran introduint cada vegada més el plàstic reciclable. De fet, cinquanta-cinc industrials i federacions professionals van anunciar al juliol que duplicarien la quantitat de plàstic reciclat que integren als seus productes. “D’altres seguiran el seu exemple”, va assegurar Poirson. En total, aquest grup d’empreses es va comprometre a fer entrar al mercat 300.000 tones suplementàries de plàstic reciclat des d’ara fins al 2025.

Si bé Poirson només es va referir als envasos de plàstics pel que fa al sistema de bonificació-penalització, des del ministeri de la Transició Ecològica van explicar a l’ARA que la mesura afectarà tots els productes sotmesos als processos de responsabilitat estesa del productor (REP). L’Agència Francesa del Medi Ambient i la Gestió Energètica detalla que la REP obliga tots aquells “fabricants, distribuïdors amb marques pròpies [és a dir, marques blanques] i importadors que comercialitzen productes que generen residus a fer-se càrrec de la seva gestió, principalment de manera econòmica”.

França compta amb una vintena de processos de REP que afecten els residus que generen. Per exemple, els envasos, les piles i els acumuladors portàtils, els neumàtics, el tèxtil, la roba de casa i les sabates, els gasos fluorats, els medicaments i les botelles de gas. A la llarga, el ministeri que ara dirigeix François de Rugy vol “que cada sector [d’activitat] estigui sotmès a la REP” i que, per tant, s’imposi el sistema de bonificació-penalització de manera generalitzada i no només a aquesta vintena de processos. A curt termini, els pròxims productes als quals es vol aplicar el principi de la REP són les joguines, els articles d’esport i oci i els de bricolatge i jardí.

Aquest sistema de bonificació-penalització, que Poirson ha concretat ara, és una de les cinquanta mesures del full de ruta de l’economia circular que el govern francès va presentar a l’abril amb un ambiciós objectiu: que el 2025 es reciclin el 100% dels plàstics. Un horitzó encara llunyà, perquè actualment només es recicla el 26% dels envasos de plàstic a França segons la revista 60 Millions de Consommateurs, que edita l’Institut Nacional del Consum.

Una altra de les mesures d’aquest full de ruta per passar del model d’economia lineal -fabricar, consumir i llençar- al model circular és la prohibició, el 2020, de la venda de productes d’un sol ús com ara les canyetes per xuclar, els gots i els plats de plàstic. El govern francès també uniformarà “el color de les escombraries per crear automatismes”, va explicar Poirson, perquè actualment els colors dels contenidors poden variar segons les ciutats.

Contra les bosses de plàstic

El juliol del 2016 França ja va prohibir les bosses de plàstic d’un sol ús amb un gruix inferior a 50 micròmetres que fins llavors se subministraven a les caixes dels supermercats, petits comerços i mercats, entre d’altres. Si ara un client vol una bossa, el comerciant està obligat a oferir-n’hi una que sigui reciclable, ja sigui de plàstic, paper, niló o cotó. A les caixes dels supermercats G20, per exemple, es poden comprar bosses mitjanes per 15 cèntims, que es poden reciclar, o bé d’altres de més grans i resistents de polipropilè, un tipus de plàstic també reciclable, per 75 cèntims.

Des del gener del 2017, les bosses de plàstic d’un sol ús per portar la fruita i la verdura dels supermercats també estan prohibides, a excepció de les que estan fetes a partir de recursos renovables o bé les compostables, és a dir, que serveixen per fer compost o adob orgànic.