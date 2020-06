França rectifica i no prohibirà la tècnica policial de l'escanyament

Fa una setmana, i enmig de l'onada d'indignació global per l'assassinat de George Floyd als Estats Units, França va anunciar que prohibia a la policia utilitzar la tècnica de l'escanyament amb els detinguts, un mètode habitual entre els cossos policials i que s'ensenya a les escoles de policia del país. Aquest dimarts, però, el govern d'Emmanuel Macron ha fet marxa enrere i ha revocat aquest intent de prohibició. La tècnica, doncs, continuarà podent-se utilitzar, malgrat que el moviment Black Lives Matter –que ha tingut molt de seguiment al país gal– reitera que ha causat la mort de diverses persones a mans de la policia.

El canvi de decisió s'explica, principalment, per les crítiques rebudes per part dels policies francesos, que es van oposar frontalment a la primera decisió de l'executiu. Asseguren que la pràctica de l'escanyament és essencial per garantir la seva seguretat i que abolir-la significa posar en risc la vida dels agents.

"Mentre s'espera un aclariment del nou marc i dels nous detalls [sobre l'ús d'aquesta tècnica], la pràctica coneguda com de l'escanyament continuarà sent utilitzada amb moderació i discerniment", ha informat el cap de la policia nacional, Frédéric Veaux, que ha sortit al pas davant la creixent dissidència dels agents francesos. Veaux ha afegit que s'establirà una comissió aquesta setmana per examinar "possibles tècniques de substitució".

Ras i curt, la tècnica de l'escanyament continuarà vigent fins que no es trobi una alternativa que acontenti els cossos policials. Això sembla que podria arribar el mes de setembre: fins aleshores es poden enviar propostes.

Per la seva banda, Patrick Ribeiro, cap del sindicat Synergie-Officiers, ha celebrat la marxa enrere. "És un pas en la direcció correcta, però crec que no serà suficient per calmar el malestar que hi ha entre els policies", ha remarcat. El col·lectiu acusa el govern de no ser conscient dels perills que ells, els policies, "han d'enfrontar cada dia".

Protestes ben vives

A França l 'assassinat de George Floyd a Minneapolis ofegat sota el genoll d'un policia ha revifat les protestes per la mort d'Adama Traoré, un jove de 24 anys que el 2016 va morir en circumstàncies similars sota custòdia policial.

La família del jove defensa que informes mèdics independents evidencien que Traroé va morir ofegat durant la detenció policial, suposadament per un excés de força per part dels agents. En canvi, la versió oficial diu que el noi va morir a causa dels problemes cardíacs que patia.

Les manifestacions han situat al centre del debat els cossos de seguretat i el racisme policial que, tal com denuncia una part important de la població, és ben viu a territori francès. En aquest sentit, el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, va demanar fa uns dies a les direccions dels diferents cossos policials que “se suspengui [de les seves funcions] sistemàticament” un agent quan hi hagi una “sospita demostrada d'acte o de comentaris racistes”.