L'arribada d'immigrants sense papers a la UE cau un 92% des del 2015

L'agència de control de fronteres europea, Frontex, ha presentat aquest dimarts el seu informe anual, on es mostra que s'ha reduït l'arribada d'immigrants il·legals a la UE en un 92% respecte al 2015, quan es va arribar al pic de més d'1,8 milions de persones. Aquest any han arribat a territori europeu un total de 150.114 immigrants i refugiats. En comparació amb el 2017, les arribades il·legals han baixat un 27%. Però això no ha fet que la UE destini menys recursos a la vigilància fronterera, sinó el contrari: la UE ha augmentat el pressupost de Frontex un 123% des del 2015 (de 143 a 320 milions d'euros).

La caiguda en les arribades es deu bàsicament a la reducció de l'èxode de refugiats de Síria: l'any 2015 van ser mig milió i enguany han estat poc més de deu mil els que han entrat a la UE. Per rutes destaca la baixada dràstica del nombre d'immigrants que arriben pel Mediterrani central (des de Líbia fins a Itàlia): 23.485 l'any passat, un 80% menys que el 2017.

El pressupost en vigilància fronterera seguirà augmentat segons el previst per la UE. La intenció de Brussel·les és passar de 1.500 guàrdies fronterers a 10.000 el 2027. En aquest sentit, hauran de seguir augmentant el pressupost. L'increment de despesa en aquesta àrea contrasta amb els pressupostos presentats per Brussel·les aquest any per al període 2021-2027, en què es retallen un 7% les polítiques de cohesió (destinades a cofinançar infraestructures, programes de salut, educació, etc.) i un 5% les ajudes agrícoles (conegudes com a PAC). La PAC havia arribat a suposar gairebé el 80% del pressupost comunitari. A partir d'ara no arribarà ni al 30%.





Un altre dels àmbits on la Unió Europea ja va decidir augmentar la despesa quan va aprovar el nou pressupost és la defensa. Aquest dimecres, a més, ha arribat a un acord provisional sobre el pressupost amb què ha de comptar el Fons de Defensa Europeu, un mecanisme proposat pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, el 2016 que forma part del pressupost de llarg termini de la UE, entre el 2021 i el 2027. En aquest sentit, Brussel·les aposta per més militarització i per unes fronteres cada vegada més controlades.

A Espanya augmenta la pressió migratòria

Mentre la pressió migratòria es redueix al conjunt de la UE, a Espanya no deixa d'augmentar. L'any passat van arribar en pastera i a través de les tanques de Ceuta i Melilla fins a 57.034 persones, xifra rècord que duplica la del 2017. La majoria dels immigrants que escullen aquesta ruta venen de l'Àfrica subsahariana, tot i que la quantitat de marroquins també va augmentar significativament.

Frontex preveu que Espanya tornarà a superar el rècord el 2019. La pressió sobre aquesta ruta s'ha produït per l'esgotament de la que passa pel Mediterrani central: segons Frontex, la ruta que uneix Líbia amb Itàlia "es considera més lenta i perillosa i, en definitiva, té menys oportunitats d'èxit". En la ruta del Mediterrani oriental, que uneix Turquia amb Grècia, la pressió va augmentar un 34% respecte a l'any anterior.

Un de cada cinc immigrants és menor

Des de l'any passat, Frontex ha començat a recollir dades detallades sobre el sexe i l'edat dels immigrants sense papers, i un 20% són menors de 18 anys.

L'agència Frontex ha protagonitzat més d'una polèmica per la gestió de la crisi migratòria. El 2017 va acusar les ONG que salven vides al Mediterrani d'estar encoratjant les màfies que ajuden a creuar els emigrants. Les declaracions van provocar la indignació de moltes ONG, com Metges Sense Fronteres o Proactiva Open Arms.