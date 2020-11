El G-20 demana accés universal a la vacuna del covid-19

“Vacunes per a tothom”. Aquest podria ser el resum de la primera jornada de la cimera del G-20 que se celebra aquest cap de setmana, en què la majoria dels líders que hi participen van posar l’accent en la necessitat de garantir un accés universal a les futures vacunes contra el covid-19. “Hem de crear les condicions per a un accés a aquests recursos assequible i equitatiu per a tots els pobles”, va avisar, en el discurs de benvinguda, el rei de l’Aràbia Saudita, Salman bin Abdulaziz, que exerceix d’amfitrió malgrat que la trobada s’està fent telemàticament, precisament a causa de la pandèmia. “Cal evitar costi el que costi un escenari d’un món a dues velocitats, on només els més rics es puguin protegir del virus i recuperar la normalitat”, va afegir el president francès, Emmanuel Macron. En un esborrany de conclusions al qual ha tingut accés Reuters, els líders mundials reconeixen “el paper de la immunització massiva com un bé públic global” i es comprometen a “no estalviar cap esforç” per garantir un accés “assequible i equitatiu” als tractaments anticovid.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va explicar que havia demanat als socis del G-20 una inversió de 4.500 milions de dòlars abans que acabi l’any en un projecte per facilitar l’accés a vacunes, tests i tractaments contra el coronavirus arreu del món. Segons el president del Consell Europeu, Charles Michel, la UE proposarà també l’adopció d’un acord internacional sobre pandèmies que permeti “respondre més ràpidament i de manera més coordinada” si en el futur es tornen a donar situacions com l’actual.

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, va tenir una participació fugaç a la seva última reunió del G-20: després d’oferir un breu discurs a l’inici de la cimera (tancat als mitjans i sobre el qual la Casa Blanca no va donar informació) va abandonar la trobada per anar-se’n a jugar a golf, mentre la resta de líders mundials continuaven debatent mesures per fer front a la pandèmia.