Giuliani, ingressat a l'hospital per covid

Definitivament, Rudy Giuliani no passa pel seu millor moment. El seu ingrés en un hospital aquest diumenge, després de donar positiu per covid-19, és només l'últim episodi –potser el més seriós– del descens als inferns de l'advocat personal de Donald Trump, que en en les últimes setmanes s'ha convertit en el blanc preferit dels monòlegs humorístics als late shows nord-americans per les seves surrealistes rodes de premsa i aparicions televisives.

El seu positiu per covid no és cap broma, i les seves serioses repercussions s'han començat a notar: el Senat i la cambra baixa estatals d'Arizona tancaran les portes una setmana per precaució perquè Giuliani hi va ser la setmana passada com a part de la seva croada judicial contra els resultats de les eleccions del 3 de novembre. L'advocat de Trump va ser hospitalitzat diumenge al vespre a l'Hospital de la Universitat de Georgetown, segons ha confirmat Reuters.

El mateix Trump va anunciar a Twitter que Giuliani, a qui va definir com "el millor alcalde de la història de Nova York de lluny", havia donat positiu pel "virus xinès", com li agrada anomenar el covid-19 per a indignació de Pequín. Poc després, Giuliani també piulava per agrair les mostres de suport i assegurar que es trobava bé i que estava rebent una atenció excepcional.

. @RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020

Als seus 76 anys, Giuliani és l'últim membre del cercle íntim de Trump que resulta infectat oficialment amb el coronavirus, una cadena de contagis que va incloure el mateix president i la primera dama a principis d'octubre. I la frenètica activitat de l'advocat en les últimes setmanes, recorrent tots els estats clau de les eleccions per reunir-se amb autoritats polítiques i judicials –a més de periodistes en nombroses rodes de premsa– dins dels seus intents fallits de donar la volta als resultats electorals, fa témer que la propagació del virus no s'acabi amb ell.

Giuliani no només ha visitat Arizona en els últims dies, sinó que també ha estat al Capitoli de Geòrgia, a Atlanta, i al Parlament estatal de Michigan en una audiència pública en què no duia mascareta, com en la majoria de les seves intervencions. Se l'ha vist donant la mà a moltes persones i fent-se fotos amb seguidors sense mascareta diverses vegades, i també se sap que quan el seu fill i un altre col·laborador proper seu van donar positiu el mes passat, Rudy Giuliani es va negar a fer la quarantena que demanen les autoritats sanitàries del país.

En cap de les seves rodes de premsa ha aparegut amb mascareta ni mantenint cap distància amb les persones que l'acompanyaven. En una ocasió fins i tot va ser gravat en vídeo mentre es fregava la cara amb el mocador amb què s'acabava de mocar, al qual ni tan sols havia donat la volta.

Un gag més per als humoristes televisius, que ja s'havien fregat les mans amb l'escena del tint de cabell negre que li regalimava per les galtes mentre suava abundantment durant una roda de premsa, la mateixa en què s'havia llançat a interpretar una escena de la pel·lícula El meu cosí Vinny per explicar com de lluny estaven els observadors enviats pels republicans per vigilar el recompte de vots.

Una roda de premsa convocada per error al magatzem Four Seasons Landscape, en un trist polígon de Filadèlfia en lloc de l'hotel Four Seasons de la ciutat, i fins i tot un pet captat pels micròfons mentre prestava declaració en una audiència pública a Michigan la setmana passada també han quedat en l'historial de ridículs que acumula l'exalcalde de Nova York dins de la seva etapa al servei de Donald Trump. Uns episodis grotescos que inclouen la seva aparició en l'última pel·lícula de Borat, en què va ser enganyat pel personatge satíric de Baron Cohen i la seva filla, a qui Giuliani acompanya a una habitació d'hotel, on se'l veu estirar-se al llit i ficar-se les mans dins dels pantalons.

Tot plegat no deixa en gaire bon lloc a qui és la cara visible de les demandes judicials contra la victòria de Joe Biden, que han anat sent derrotades una a una. El mateix fiscal general del govern de Trump, William Barr, va admetre la setmana passada que no hi havia cap evidència de frau massiu en el recompte de vots de les eleccions del 3 de novembre, tal com s'entesta en denunciar l'encara president dia sí i dia també.

Tot i que ell nega que hi tingui res a veure, probablement aquest rebuig rotund al discurs que el seu cap manté inamovible des de fa més d'un mes és el que porta Barr a plantejar-se marxar del govern abans del 20 de gener, tal com apunten fonts properes al New York Times.

Mentrestant, Joe Biden segueix avançant en el procés de transició i aquest dilluns ha anunciat qui serà el seu secretari de Salut, la persona que a partir del 20 de gener haurà d'afrontar la pandèmia del covid-19, que ja ha deixat 282.000 morts al país. Es tracta de l'actual fiscal general de Califòrnia, Xavier Becerra, fill de pares immigrants mexicans i que, tot i ser graduat de la Universitat de Stanford, va estudiar a finals dels anys 70 a la Universitat de Salamanca.