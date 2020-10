Conte haurà de declarar en el judici a Salvini per la seva gestió en immigració

El líder de la Lliga, Matteo Salvini, ha comparegut aquest dissabte per primera vegada davant els jutges, acusat de segrest de persona i abús de poder per haver bloquejat durant dies el desembarcament de més de 130 migrants rescatats per un vaixell militar italià quan era ministre de l'interior i vicepresident del govern.

El Tribunal de Catània (Sicília) va obrir la investigació al considerar que la prohibició de desembarcar en un port italià als migrants rescatats per la nau Gregoretti, el juliol del 2019, no podia ser justificada basant-se en el decret de seguretat aprovat per l'anterior govern, ja que aquesta normativa, que imposava el bloqueig dels vaixells de rescat de migrants, no podia aplicar-se a les embarcacions militars italianes. Al febrer, el Senat va retirar la immunitat parlamentària al líder de la Lliga, que podria enfrontar-se a una condemna de fins a 15 anys de presó si finalment el jutge de l'audiència preliminar decideix obrir un judici formal.

La defensa del polític ultradretà rebutja l'acusació de segrest perquè assegura que no es va produir cap privació il·legal de la llibertat personal dels migrants mentre s'organitzava el seu trasllat, i sosté que la decisió d'impedir el desembarcament de la fragata en un port italià era compartida per tot l'executiu, com demostra que el mateix mecanisme s'apliqués posteriorment, quan Salvini ja no era al govern, en el cas del vaixell Ocean Viking, que l'octubre del 2019 va estar-se durant 11 dies davant de Lampedusa mentre París, Berlín i Roma negociaven la distribució dels migrants rescatats.

Aquest dissabte el fiscal ha demanat arxivar la causa però el jutge ha posposat l'audiència preliminar al 20 de novembre i ha acceptat la petició d'escoltar com a testimonis el cap de govern, Giuseppe Conte; els exministres de Transports i Defensa, que tenien competències en matèria naval i de fronteres; l'aleshores vicepresident del govern, actualment a càrrec d'Exteriors, Luigi Di Maio, i la substituta de Salvini al ministeri d'el Interior, Luciana Lamorgese.

"Preferiria que els jutges es dediquessin a capturar mafiosos i delinqüents", ha dit Salvini davant els seus seguidors hores abans d'entrar al Tribunal. "Vivim un moment de suspensió de la democràcia. El meu judici és una violació de la Constitució. Mai vaig pensar que aniria als jutjats, però no me n'avergonyeixo. Seran els italians en les pròximes eleccions els que diran si vaig fer o no el que era correcte".

Malgrat la seva aparent preocupació, la jugada li ha sortit rodona, perquè posa en dificultats els seus exsocis en l'actual govern i li permet transformar la seva opinió en una batalla política, mobilitzant un electorat cada vegada més desencantat amb el seu líder.

Tres dies de mítings

Salvini, que també està sent investigat pel Tribunal de Palerm per una acció similar amb un vaixell de l'ONG Open Arms, va transformar la seva compareixença en un acte de propaganda i va convocar tres dies de mítings en què van participar els seus dos aliats al centredreta, Giorgia Meloni, líder de Germans d'Itàlia, i Antonio Tajani, representant de Força Itàlia, en absència d'un Silvio Berlusconi que continua confinat a la seva mansió milanesa després d'haver superat el coronavirus.

La ciutat siciliana es va blindar per rebre el líder de la Lliga. Seguidors i detractors de l'ex ministre de l'Interior es van concentrar als voltants de Tribunal en diverses manifestacions. "És el nostre sòlid aliat. Però també, i sobretot, defensem un principi sacrosant: un ministre que fa el que la majoria dels italians li han demanat no pot ser jutjat per això", va dir Giorgia Meloni, que aquesta setmana va ser elegida presidenta dels conservadors europeus.

L'ascens imparable de la líder de Germans d'Itàlia dins i fora de país transalpí amenaça de posar en qüestió el lideratge de Matteo Salvini com a cap de la dreta italiana. La eleccions regionals celebrades fa dues setmanes van ser la confirmació que qui en un altre temps era el totpoderós ministre de l'Interior no passa pel seu millor moment. El centredreta va aconseguir imposar-se en tres de les set regions que celebraven comicis, només una més de les que ja governaven, gràcies a l'escalada de Germans d'Itàlia i a l'èxit de Luca Zaia. El president lliguista de la regió del Vèneto va arrasar a les urnes i podria desafiar Salvini com capo absolut del partit.