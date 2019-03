Greta Thunberg, nominada al Nobel de la pau

Greta Thunberg, l'activista que lidera la lluita contra el canvi climàtic amb només 16 anys, ha sigut nominada al premi Nobel de la pau per un grup de diputats socialistes noruecs. "Hem nominat la Greta perquè l'amenaça climàtica és probablement una de les principals causes de guerra i conflicte. El moviment de masses que ha impulsat és una contribució molt important per a la pau", ha escrit André Øvstegård, un dels diputats que l'han nominat, al diari noruec 'VG'.

Thunberg va començar fa un any a fer vaga cada divendres per protestar davant del Parlament suec i reclamar mesures contra el canvi climàtic. Joves d'arreu del món l'han imitat i han generat un moviment batejat com a School Strike 4 Climate, Fridays for Future o Youth for Climate, que ja ha arribat fins a Catalunya.

La iniciativa va transcendir després que l'activista intervingués en la cimera del clima de l'ONU a Polònia i al Fòrum de Davos, on va ser especialment contundent. "Els adults no paren de dir: «Els ho devem als joves per donar-los esperança». Però jo no vull la vostra esperança, no vull que estigueu esperançats, vull que sentiu pànic, que sentiu la por que jo sento cada dia”, va dir a les elits financeres i polítiques del món: “Vull que actueu com si s’estigués incendiant casa vostra, perquè s’està incendiant”.

La concessió del Nobel a Thunberg seria un reconeixement internacional de l'acció climàtica i un recolzament als moviments populars. A més, l'activista es podria convertir en la guanyadora més jove després de Malala Yousafzai, l'activista pakistanesa que va guanyar el Nobel de la pau per la seva lluita per l'educació de les dones el 2014.

Thunberg competeix, però, amb 303 candidats més –en total són 219 individus i 85 organitzacions–, segons ha informat el Comitè Noruec del Nobel. Els premis s'entreguen el 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del seu fundador, Alfred Nobel, a l'Ajuntament d'Oslo. Denis Mukwege i la iraquiana Nadia Murad van ser guardonats l'any passat pels "seus esforços per acabar amb l'ús de la violència sexual com a arma de guerra i en conflictes armats".