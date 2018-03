Guerra comercial entre els EUA i la UE pels aranzels

Fidel al seu lema “Amèrica primer”, Donald Trump va assegurar ahir a Twitter que les “guerres comercials són bones i fàcils de guanyar”. D’aquesta manera, el president nord-americà es va reafirmar de bon matí en l’anunci que va fer dijous que aprovarà aranzels del 25% a les importacions d’acer i del 10% a les d’alumini d’alguns països. Trump va assegurar que donarà llum verda a aquestes mesures “la setmana que ve” i que s’aplicaran “durant un llarg període de temps”. Les empreses d’acer i alumini nord-americanes van rebre amb satisfacció la notícia.

En canvi, l’anunci de l’inquilí de la Casa Blanca no va agradar gens a la Unió Europea. El president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, va replicar des d’Hamburg, a Alemanya: “No ens quedarem de braços creuats mentre la indústria europea i els llocs de treball estan en risc”. I va assegurar que, com a resposta, la UE imposarà aranzels a productes nord-americans, com ara les Harley-Davidson, el whisky Bourbon i els articles de Levi’s.

Caiguda del dòlar

L’anunci de dijous de Trump també va tenir conseqüències directes ahir a les borses, on el dòlar va caure davant de l’euro i es va canviar a 0,8152 euros, davant els 0,8201 de la jornada anterior. Malgrat això, el president nord-americà es va mantenir ferm en la seva proposta. “No hem de deixar que el nostre país, les nostres empreses i els nostres treballadors perdin més avantatge. Volem un comerç lliure, just i intel·ligent!”, va argumentar ahir en un altre tuit. I també va dir: “La nostra indústria de l’acer està en baixa forma. Si no tens acer, no tens país!”

Segons Trump, aquestes mesures ajudaran a reduir el dèficit comercial que pateixen els Estats Units, o sigui la diferència entre el que els EUA exporten a altres països i el que importen. “Quan un país impedeix que els nostres productes siguin importats perquè tenen aranzels del 50% i nosaltres acceptem que els seus productes entrin al nostre país sense cap mena de taxa, no és just ni intel·ligent”, va escriure el president nord-americà. I va insistir: “Aviat establirem aranzels de manera que nosaltres cobrarem el mateix que ens cobren a nosaltres”.

Amb els aranzels, Washington bàsicament pretén que la importació als Estats Units d’acer i alumini provinents de la Xina, el Brasil, l’Índia, Rússia i Corea del Sud no sigui tan barata i, per tant, que les empreses nord-americanes que manufacturen al país acabin triant productes locals. L’anunci també suposa un pas endavant en la retòrica de Trump a favor del nacionalisme i el proteccionisme comercial, amb mesures contundents que els analistes adverteixen que poden obrir una guerra comercial internacional en forma de repressió dels països afectats. El president nord-americà ja va ordenar al gener imposar restriccions a les importacions de rentadores i panells solars, però les mesures anunciades contra el metall i l’acer tenen molt més impacte pel volum de negoci que generen aquests sectors, segons els analistes.

A més de la Unió Europea, Alemanya, el Canadà i altres països també van advertir ahir que prendran represàlies contra les mesures de Trump. Steffen Seibert, el portaveu de la cancellera Angela Merkel, va declarar que el govern alemany rebutja els aranzels nord-americans i que aquestes mesures poden dur a una guerra comercial global que “no interessa a ningú”.