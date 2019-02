La segona cimera de Trump i Kim Jong-un vol posar fi a la Guerra de Corea

Els venedors de records de Hanoi esperen fer l'agost amb les samarretes i clauers de Donald Trump i Kim Jong-un. Tot està preparat a la capital del Vietnam per rebre aquest dimecres els dos mandataris en la segona cimera històrica, que durarà fins dijous, i per a la qual s'ha posat en marxa un fort dispositiu de seguretat i fins i tot s'han fet fora convidats incòmodes.

Un imitador de Kim Jong-un, amb una sorprenent semblança amb el dictador, ha estat expulsat del país per no incomodar el líder de Corea del Nord, mentre que a l'imitador de Donald Trump que també ha viatjat fins a Hanoi se li ha permès quedar-se almenys uns dies més.

El fals Kim marxa del país mentre el Kim Jong-un real s'hi acosta dins d'un tren blindat que recorre aquests dies la Xina. El ferrocarril va sortir de Corea del Nord dissabte a la tarda i va travessar el pont que uneix aquest país amb la localitat xinesa de Dandong, on les autoritats de Pequín havien desplegat un fort dispositiu de seguretat i havien fins i tot evacuat els residents i cancel·lat les reserves turístiques, segons la CCTV. El comboi trigarà unes 60 hores en recórrer els 4.500 kilòmetres que el separen del Vietnam.

Kim Jong Un impersonator Howard X has been kicked out of Vietnam ahead of the #TrumpKimSummit-- But not before he gave North Korea's leader some advice about his weight and haircut pic.twitter.com/hBYzgOQT7F