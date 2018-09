Hitler i Lenin, els dos candidats a l'alcaldia d'un poble del Perú

S'acosten les eleccions municipals a Yungar, una localitat peruana de 3.000 habitants a la regió d'Ancash, a uns 400 quilòmetres de Lima. El fet passaria desapercebut si no fos perquè els dos principals candidats es diuen Lenin i Hitler. Concretament, Lenin Vladimir Rodríguez i Hitler Alba Sánchez. No és estrany, doncs, que la pugna per aquesta alcaldia hagi cridat l'atenció de mitjans de comunicació d'arreu del món.

Els dos candidats –Hitler ja va ser alcalde del 2011 al 2014– no es coneixen personalment, segons asseguren els mitjans locals. La tensió entre els dos, però, és present: Hitler acusa Lenin de buscar la polèmica aprofitant la coincidència dels seus noms.

Davant el ressò mediàtic, tothom es fa la mateixa pregunta: d'on surten aquests noms. Hitler ho explicava fa uns dies a la cadena peruana RPP Noticias. "Durant els anys vuitanta es va posar de moda posar noms estrangers", recordava Alba Sánchez, que argumentava que el seu pare no coneixia la història del veritable Hitler.

Malgrat la connotació negativa dels seus noms, no sembla que aquesta coincidència els pugui perjudicar en els comicis. Principalment, pel fet que els veïns els coneixen de tota la vida.

"Jo soc Hitler el bo. Aquí soc Hitler el bo, tota la població em coneix, i coneix la meva trajectòria", es justificava, abans de revelar que durant un temps va estar a punt de canviar-se el nom. Però el fet que tothom ja el conegués per aquesta identitat, i que la decisió havia sigut del seu pare, van fer que s'ho repensés.