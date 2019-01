Holanda no deportarà la família armènia protegida en una església 97 dies de culte ininterromput

S'han passat 97 dies celebrant ofici sense parar i han guanyat. Aquesta va ser l'original estratègia de la comunitat evangèlica de l'església de Bethel, a la ciutat holandesa de l'Haia, quan es va trobar a amb la família Tamrazyan, originària d'armènia i amenaçada de deportació. La llei holandesa impedeix a la policia entrar en un temple quan s'hi està celebrant el culte, i el culte va ser ininterromput fins que han forçat les autoritats a retrocedir. I no només se n'han sortit amb la família (Sasun Tamrazyan, la seva dona Anousche i els seus fills Hayarpi, de 21 anys; Warduhi, de 19, i Seyran, de 15), sinó també amb unes 630 famílies refugiades que han vist com els seus fills creixien al país i estaven amenaçades d'expulsió. Holanda ha acceptat que es quedin.

"Després de 97 dies hem aturat l'ofici permanent. Hem aconseguit el que volíem: que es reconsiderés el cas de la família Tamrazyan i de 600 famílies refugiades als Països Baixos. Estic molt content", explica a l'ARA Theo Hettema, cap de l'església protestant de l'Haia. "Els últims mesos molts em deien que no hi havia cap esperança per a aquesta família, i hem pogut veure com és d'important no perdre-la mai. Encara hi ha molta feina per fer, i la decisió del govern no és una solució ideal per tothom. Però estem agraïts que tot això hagi quedat clar", afegeix.

En veure denegada la seva última petició d'asil, la família, que feia nou anys que vivia a Holanda, es va refugiar en una petita església protestant el setembre. El pare, que s'havia significat pel seu activisme polític, assegurava que la seva vida estava amenaça si tornava al país. S'hi van estar durant uns dies, fins que la policia els va fer saber que els detindrien. El 26 d'octubre es van traslladar a l'església Bethel de l'Haia, on 650 pastors d'Holanda, França, Alemanya i Bèlgica han dirigit el culte per torns de manera ininterrompuda fins ahir. La família vivia a les dependències de la rectoria, on tenien espai per dormir i per dutxar-se.

El govern de coalició holandès, que està sota una forta influència de l'extrema dreta, ha anunciat aquesta setmana un acord per reexaminar els casos de 700 famílies refugiades amb criatures amenaçades de deportació, a 630 se'ls donarà permís de residència i els Tamrazyan han rebut garanties que estan entre els escollits. L'amnistia és el resultat d'un intens debat polític sobre l'anomenat "perdó dels nens", pel qual les famílies amb criatures que han viscut al país durant més de cinc anys poden evitar ser expulsades, una possibilitat que fins ara era una prerrogativa discrecional del govern. L'executiu liderat pel conservador Mark Rutte inclou també progressistes i dos partits cristians. L'acord preveu que el perdó dels nens quedi ara en mans dels responsables d'immigració i no d'un polític. Alhora el govern ha rebaixat de 700 a 550 el nombre de refugiats en camps de l'ONU situats en països en guerra que seran reallotjats al país cada any.

"És increïble poder sortir a passejar", ha dit Hayarpi Tamrazyan, estudiant d'economia a la Universitat de Tilburg, després d'abandonar el temple amb la seva família. "L'església es va convertir en una llar. Hem tingut moments difícils, però també de molt bonics. Estic contenta que ara podrem continuar construint el nostre futur".