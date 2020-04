Els Països Baixos reobriran les escoles de primària l'11 de maig amb el 50% d'ocupació a les aules

El govern holandès ha anunciat aquest dimecres una lleugera descompressió de les mesures de confinament, malgrat que encara es continuen registrant ingressos als hospitals de malalts amb coronavirus, però atenent al fet que “el nombre de pacients està baixant constantment”. Els següents passos, que entraran en vigor progressivament a partir del 29 d’abril i de l’11 de maig, inclouen més permissivitat de moviments per als nens i els adolescents. Els Països Baixos han comptabilitzat fins aquest dimecres 34.318 casos i 3.929 morts.

Així, a partir de la setmana vinent, aquests dos grups tindran més marge per participar en activitats esportives organitzades i jugar a l’aire lliure, però sempre que no es reprenguin les competicions oficials suspeses abans de les restriccions. Els nens de 12 anys i menors podran practicar esports junts a l'aire lliure però sota supervisió. Els de 13 a 18 anys també podran practicar esports junts a l'aire lliure i sota supervisió, però en el seu cas hauran de respectar una distància social mínima d'1,5 metres. Aquest fet redueix molt el tipus d'esport o activitat que es pugui desenvolupar.

Seguint amb les propostes de descompressió, la setmana de l’11 de maig es reobriran les escoles de primària i els centres d’atenció a la infància de 0 a 4 anys. Però per permetre el manteniment de la distància social de seguretat a les aules, el nombre d’alumnes per classe es reduirà a la meitat. En conseqüència, els estudiants aniran a l'escola, "aproximadament", el 50% del temps i passaran l’altre 50% d’hores lectives fent estudis a distància. En qualsevol cas, s’insta els pares a portar els fills a peu o en bicicleta "sempre que sigui possible" per tal "d’evitar que el transport públic s’ompli”.

Les escoles de secundària començaran a preparar els alumnes per tornar gradualment a partir del 2 de juny, amb tota probabilitat també amb el 50% d'assistència.

L'executiu de Mark Rutte continuarà prohibint els grans esdeveniments esportius i culturals de masses fins, de moment, l'1 de setembre de 2020. Amb tot, sí que s'autoritzarà abans d'aquesta data que els esportistes de primer nivell i professionals reprenguin les sessions d’entrenament a les instal·lacions habituals, sempre que mantinguin la distància de seguretat d’1,5 metres.