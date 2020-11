Hong Kong donarà 540 euros als positius de covid-19 per incentivar que les persones amb pocs recursos es facin la prova

El ministeri de Sanitat de Hong Kong ha anunciat que donarà una ajuda de 540 euros als positius de covid-19 que tinguin dificultats econòmiques per complir la quarantena. El govern de la ciutat autònoma espera així ajudar a contenir l'últim brot, que s'ha produït en discoteques i que ha disparat els casos de 4 la setmana passada a 64 diumenge.

L'objectiu és facilitar que les persones que no es poden permetre perdre el sou a causa de la quarantena accedeixin a fer-se voluntàriament la prova i d'aquesta manera trencar les cadenes de contagis que ara passen desapercebudes per a les autoritats sanitàries. El govern local admet que serà difícil contenir aquest últim brot i per primer cop ha ordenat proves obligatòries per a tothom que hagi estat a les discoteques afectades.

Problemes burocràtics

Els detalls del subsidi s'han d'anunciar aquesta setmana i per ara no queda clar com es posarà en marxa el programa d'ajudes. Jonathan Ho Kai-ming, subsecretari de Treball i Benestar, ha fet una crida a la responsabilitat. "D'acord amb el nombre de contagis que tenim ara, no crec que l'ajuda suposi una gran despesa. I tampoc crec que la gent abusi de la mesura per aconseguir els diners. Espero que s'ho prenguin seriosament i no juguin amb això", ha dit al diari South China Morning Post.



El problema és com determinar qui ha de percebre la subvenció i com s'haurà d'acreditar aquesta necessitat per evitar que una prestació relativament petita suposi una gran despesa administrativa en la tramitació. Tampoc queda clar com podran tramitar el subsidi els interessats, que hauran d'estar aïllats.