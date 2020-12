Hong Kong reparteix tests gratuïts en màquines expenedores al metro

Hong Kong s’està esforçant per aturar la quarta onada de coronavirus i ha fet del testeig massiu un element essencial. Fa dues setmanes es van començar a instal·lar màquines expenedores amb proves gratuïtes en zones de gran afluència, com el metro. Ja hi ha vending de test ràpid en 10 estacions, que estan funcionant amb èxit, repartint 10.000 kits al dia. Aquestes màquines se sumen a les ja existents de mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics.

Les xifres de contagis segueixen augmentant a l’excolònia britànica des del novembre, i l’administració ha volgut reaccionar amb efectivitat davant el risc d’un nou brot. Les màquines de vending permeten l’accés generalitzat als tests, un servei que l’administració pública considera essencial per aturar els ritmes de transmissió. Els habitants poden comprovar la disponibilitat de les unitats mitjançant una aplicació mòbil. Aquest sistema permet evitar aglomeracions davant les màquines de venda automàtica.

Tanmateix, els tests que l’administració posa al servei dels hongkonguesos són limitats: només es pot adquirir un paquet per persona. En concret, s’estan repartint 10.000 tests diàriament en les diferents màquines expenedores. Per poder utilitzar-les, els ciutadans han de disposar de la targeta Octopus, el tiquet recarregable que s’usa per viatjar pel metro de Hong Kong.

Un cop s’han fet la prova, els ciutadans han d’entregar les mostres als hospitals, centres de salut o clíniques indicades per saber-ne els resultats. De moment s’han instal·lat en 10 estacions i s’espera que arribin a altres zones concorregudes. El Metro de Hong Kong adverteix que qualsevol persona amb símptomes no ha d’utilitzar aquest servei, sinó que ha de seguir el procediment habitual i acudir directament a un centre hospitalari.

Quarta onada de coronavirus

El ministeri de Salut de la Xina ha confirmat aquest dimarts una quinzena de nous contagis al país, un dels quals de transmissió local, mentre que Hong Kong ha sumat 63 positius en les últimes 24 hores. La regió autònoma està en plena quarta onada de coronavirus, amb una incidència acumulada de 8.300 i 132 morts, un més que el dia anterior.