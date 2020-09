Hongria, el primer país de la UE que prohibeix l'entrada a tots els estrangers pel covid-19

Hongria s'ha convertit aquest dimarts en el primer país de la Unió Europea que tanca les fronteres a tots els estrangers per evitar la importació de possibles casos de coronavirus. El govern de Viktor Orban ha ignorat així les recomanacions de Brussel·les, que insisteix en mantenir la lliure circulació dins l'espai Schengen després d'haver-la recuperat només parcialment i amb dificultats a principis d'estiu. Per això, la Comissió Europea ha enviat aquest dimarts el primer avís al govern hongarès a través d'una missiva en què li recorden la importància de "la integritat de l'àrea Schengen i d'aplicar les mesures a les fronteres de manera no discriminatòria entre tots els ciutadans i residents de la Unió Europea".



Els estrangers només podran entrar a Hongria en comptades excepcions. Per exemple, quan hagin de creuar la frontera diàriament per treballar, sempre que provinguin d'una distància màxima de 30 quilòmetres i no es quedin al país durant més de 24 hores. Així mateix també podran entrar-hi les persones amb un contracte laboral de més de 30 dies al país, o els participants en "esdeveniments esportius, culturals i religiosos d'importància". Finalment s'accepten els viatges diplomàtics i oficials, el pas de combois militars i fer trànsit a Hongria quan es viatgi a un altre país, però per uns corredors molt determinats. En canvi, els viatges de negocis queden molt limitats. Això sí, les restriccions no afecten l'entrada o el pas de mercaderies.

Pel que fa als turistes, només podran viatjar a Hongria turistes procedents de la resta de països de l'anomenat Grup de Visegrad –és a dir, de la República Txeca, Eslovàquia i Polònia– que arribin amb allotjament reservat a Hongria i presentin el resultat negatiu d’almenys un test de coronavirus, segons ha explicat el ministre hongarès d'Exteriors, Péter Szijjártó. D'altra banda, els ciutadans hongaresos que tornin al seu país des de l'estranger estaran obligats a fer una quarantena de 14 dies o a sotmetre’s a dues proves de coronavirus en els primers cinc dies des de la seva arribada, separades per un interval de 48 hores.

La UE tem un nou tancament de fronteres unilateral

És per això que la Comissió Europea assegura que hi ha indicis que les normes aplicades per Hongria impliquen "discriminació" de les entrades en funció de les nacionalitats dins la mateixa Unió Europea i insisteixen en la importància de respectar els principis europeus en aquest sentit. La missiva que ha enviat l'executiu comunitari va signada per la comissària europea de l'Interior, Ylva Johansson, i el de Justícia, Didier Reynders, i li recorden a Orbán que qualsevol mesura que "no compleixi amb els principis fonamentals de Dret de la Unió Europea hauria de ser retirada immediatament".

#coronavirus related travel restrictions in EU must be coordinated. @EU_commission has been working on a Council Recommendation and we will present it in the next days. Our priority is to protect the health of our citizens while safeguarding #freemovement pic.twitter.com/lN5WKAni8q — Eric Mamer (@MamerEric) September 1, 2020

Però el pas d'Hongria no és l'únic. Cal recordar que països nòrdics com Dinamarca han mantingut el veto a l'entrada de turistes de certs països com Espanya, França o Itàlia des de principis de la pandèmia i també Polònia ha anunciat aquesta setmana que prohibia els vols provinents d'Espanya. És per això que les autoritats europees temen que es repeteixi l'escenari del principi de la pandèmia quan els països de la UE van començar a anunciar tancaments de fronteres de manera unilateral i restriccions només a certs passatgers, convertint l'espai Scenghen en un trencaclosques.

Ara, la Comissió Europea treballa en un document per coordinar aquestes polítiques de cara a una tardor que pot venir marcada per una segona onada del virus tal i com anticipen els rebrots a Espanya i d'altres països europeus. En aquesta línia, França i Alemanya, que admeten que hi ha criteris heterogenis i confusos han intentat impulsar una proposta per homogeneïtzar qüestions com les mesures de quarantena i els criteris epidemiològics per fixar zones vermelles o verdes. Els ambaixadors de la UE discutiran la qüestió aquest mateix dimecres i Brussel·les espera poder-ho convertir en una proposta per presentar als estats "els propers dies".

Pel que fa al partit de la Supercopa d'Europa que es disputarà a Budapest entre el Bayern de Munic i el Sevilla el 24 de setembre, el govern hongarès ja ha avançat que possiblement acceptarà l'entrada d'un màxim de 6.000 aficionats –3.000 de cada club–, tot i que encara està en negociacions amb la UEFA.

La veïna Àustria ja ha mostrat el seu desacord amb la decisió d’Hongria de prohibir l'entrada a tots els estrangers, ja que la mesura afecta directament la seva economia. "En el futur, els viatges de negocis d'Àustria a Hongria només estaran exempts de la prohibició d'entrada si una empresa austríaca té una sucursal a Hongria", informa l'agència de notícies austríaca APA, destacant les dificultats que això suposarà per als empresaris d’aquest país.



Des del primer brot de la pandèmia al març, Hongria, amb 9,7 milions d'habitants, ha registrat 6.257 contagis i 616 morts per coronavirus. Per tant, és un dels països menys afectats per la pandèmia a Europa.