Human Rights Watch demana a la justícia argentina que detingui el príncep saudita per possibles crims de guerra

L'organització Human Rights Watch ha demanat al jutge federal argentí Ariel Arijo que obri una investigació i detingui el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, aprofitant el seu viatge a Buenos Aires divendres per participar en la cimera del G-20, a causa de la seva possible implicació en crims de guerra al Iemen i en l' assassinat del periodista Jamal Khashoggi, que va desaparèixer el 2 d'octubre al consolat saudita d'Istanbul.

"Les autoritats judicials haurien d'avaluar el paper de Mohamed bin Salman en possibles crims de guerra comesos per la coalició liderada per l'Aràbia Saudita al Iemen des del 2015", ha afirmat Kenneth Roth, director executiu de Human Rights Watch, que també ha recordat la possible complicitat del príncep hereu en greus denúncies de tortures i maltractaments a ciutadans saudites, inclòs el periodista Khashoggi.

"La participació del príncep hereu a la cimera del G-20 a Buenos Aire podria permetre que les víctimes d'abusos que no han aconseguit que es faci justícia al Iemen o a l'Aràbia Saudita la puguin obtenir als tribunals argentins", ha destacat també el director executiu de Human Rights Watch.

La Constitució argentina reconeix la jurisdicció universal per crims de guerra i tortura. Això vol dir que les autoritats judicials del país tenen la facultat d'investigar i jutjar aquests delictes, independentment d'on s'hagin comès i de la nacionalitat dels autors i les víctimes. El Codi Penal argentí també estableix que qualsevol persona que es consideri afectada per un delicte perseguible d'ofici o que en tingui coneixement pot presentar una denúncia davant les autoritats judicials del país. Això és el que ha fet Human Rights Watch. Si hi ha indicis sobre la comissió del delicte, la causa s'assigna a un jutge federal mitjançant un sorteig perquè iniciï una investigació formal.

De moment, el jutge federal Ariel Arijo ha remès la denúncia de Human Rights Watch al fiscal Ramiro González perquè dictamini si obre una investigació. Fonts judicials han informat al diari argentí 'Clarín' que "és molt difícil" que la justícia argentina accepti tenir jurisdicció en uns fets ocorreguts fora de les seves fronteres i que no es consideren un "crim de lesa humanitat".