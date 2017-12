Indignació als països àrabs i preocupació al món sencer per la decisió de Trump respecte a Jerusalem

Des del papa Francesc fins al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, el món sencer ha criticat la decisió de Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital de l'Estat d'Israel. Com era d'esperar, els països del Pròxim Orient hi han estat especialment crítics. La Lliga Àrab va convocar aquest dimecres mateix una reunió d'emergència per abordar la crisi que se celebrarà, probablement, aquest dissabte.

L'estatus de Jerusalem és una de les qüestions més delicades del conflicte araboisraelià. El reconeixement de Trump complica extremadament la solució dels dos estats, considerada com la més adequada per la comunitat internacional. A més, una decisió tan controvertida com aquesta pot ser l'espurna que encengui un nou incendi a Terra Santa. Hamàs, de fet, ja ha cridat a una nova intifada, i Israel ha desplegat l'exèrcit a Cisjordània en previsió d'actes de violència.

Trump, mentrestant, creu que les seves accions no tindran efectes negatius en el conflicte a Palestina. El món sencer no pensa igual.

Països àrabs

Lliga Àrab

El secretari general de la Lliga Àrab, Aboul Gheit, ha expressat l'estupor de tota la comunitat àrab per la decisió adoptada per la Casa Blanca. "Aquesta mesura anirà en contra de les resolucions del Consell de Seguretat i del dret internacional, que no reconeixen el control israelià sobre la ciutat", ha dit. El mandatari ha assenyalat que el reconeixement "és rebutjat totalment" pels àrabs i "constitueix un cop tant a les relacions araboamericanes com al paper nord-americà entre palestins i israelians", i ha puntualitzat que es tracta d'un "clar atac a la nació àrab i als drets dels palestins i de tots els musulmans i cristians".

Aràbia Saudita

El regne saudita ha expressat aquest dijous el seu "profund pesar" pel pas que ha fet Donald Trump respecte a Jerusalem. El govern del rei Salman, aliat dels EUA, ha qualificat "d'injustificada" i "irresponsable" la decisió i ha reiterat "els inalienables drets històrics" del poble palestí respecte a la ciutat tres cops santa.

Iraq

El ministeri d'Afers Exteriors iraquià ha convocat aquest dijous l'ambaixador nord-americà a Bagdad, Douglas Silliman, per expressar la seva objecció a la decisió que ha pres el president nord-americà, Donald Trump. La cartera d'Exteriors iraquiana també ha tornat a expressar el rebuig del Govern i el poble iraquians a la mesura i ha assegurat que dona suport de manera "permanent" a la causa palestina i als drets del "germà" poble palestí, que preveu establir el seu estat independent "amb capital a la noble Jerusalem".

Jordània

El rei Abdal·lah II, sobirà de Jordània i custodi dels llocs sants de Jerusalem, va assegurar ahir: "El reconeixement per part de qualsevol estat de Jerusalem com a capital d'Israel no afectarà, des d'un punt de vista legal, l'estatus de Jerusalem Est com un territori ocupat, tal com van decidir el Consell de Seguretat de l'ONU, l'Assemblea General de l'ONU i la Cort Internacional de Justícia en la seva sentència sobre el mur de separació". El Govern jordà ha mostrat el seu rebuig total a la decisió i l'ha considerat "una violació de la legitimitat internacional" i "una vulneració del document de l'ONU que estableix que l'estatus de Jerusalem s'ha de decidir amb negociacions". A la capital del país, Amman, ja hi ha hagut les primeres protestes per la mesura, i l'ambaixada nord-americana ha cessat les seves activitats davant possibles atacs dels manifestants.

Europa

França

Emmanuel Macron va considerar aquest dimecres que la mesura és "una decisió desafortunada, que França no aprova, i contradiu el dret internacional i les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU". El país francès, membre permanent del Consell de Seguretat de l'ONU, ha estat un dels vuit integrants del Consell –que en total en té 15– que ha demanat una reunió per analitzar la qüestió. També ho han fet Bolívia, Egipte, Itàlia, el Regne Unit, el Senegal, Suècia i l'Uruguai.

Alemanya

"El govern alemany no dona suport a aquesta posició", va dir aquest dimecres la cancellera Angela Merkel. L'executiu alemany considera que l'estatus de la ciutat "s'ha de negociar en el marc d'una solució de dos estats". Martin Schulz, cap de l'oposició, s'ha manifestat de manera semblant i ha assegurat que fa costat a "la solució de dos estats". "Malgrat les dificultats, és l'única solució que pot portar una pau duradora i satisfer les fundades esperances de les dues parts".

Regne Unit

Theresa May, primera ministra britànica, va indicar ahir: "La nostra postura sobre l'estatus de Jerusalem és clara i s'ha mantingut durant molt de temps. S'ha de determinar en un acord negociat entre israelians i palestins". La líder conservadora va indicar que Jerusalem ha de ser "en darrer terme, la capital compartida dels estats d'Israel i de Palestina" i va ressaltar que Londres considera Jerusalem Est com a "part dels territoris palestins ocupats". La primera ministra va dir que la decisió dels Estats Units és "poc útil" per a la pau, i va subratllar que el Regne Unit manté Tel Aviv com a base per a la seva ambaixada a Israel i "no té plans de traslladar-la".