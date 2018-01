Israel dona tres mesos als migrants africans per marxar

Ultimàtum d’Israel als immigrants irregulars africans que viuen al país. L’Autoritat de Població, Immigració i Fronteres ha anunciat que començarà a expulsar els 38.000 “infiltrats”, que és com l’argot oficial anomena les persones que han entrat per vies irregulars al país. A partir d’ara s’obre un període voluntari de tres mesos per sortir del país, durant el qual cada sol·licitant rebrà 3.000 euros, una xifra que s’anirà reduint gradualment a partir de l’abril. Els migrants que s’acullin a aquest pla podran demanar el trasllat a un tercer país, Uganda o Ruanda, els països que han signat un acord amb el govern de Benjamin Netanyahu per fer-se càrrec d’aquestes persones. Es calcula que el 90% dels immigrants afectats pertanyen a Eritrea i el Sudan, dos estats enfonsats en conflictes civils i governats per dictadors que han sigut denunciats per la comunitat internacional pels seus continus abusos dels drets humans.

Segons el diari israelià Haaretz, també seran expulsats els 1.400 africans empresonats o tancats en centres de detenció. Per contra, queden fora del programa d’expulsions els que van sol·licitar asil abans de l’1 de gener del 2018 i que encara no han rebut una resposta, així com les dones, els menors i les persones més grans de 60 anys.

Es calcula que hi ha 5.000 nens i nenes de pares africans nascuts en territori israelià, que no es veuran afectats per aquesta mesura. Però els seus pares sí, i la immensa majoria només disposen d’un visat temporal que caduca cada tres mesos. Si l’han de renovar abans de l’abril se’ls informarà que és l’última vegada que podran fer-ho i que hauran d’abandonar Israel dins del període autoritzat. L’alternativa a negar-se a fer les maletes és l’ingrés a la presó.

A l’estiu el govern israelià va endurir la legislació per castigar amb penes de presó els estrangers indocumentats i amb una multa econòmica els empresaris que els contractin. Fa anys que Netanyahu lluita contra els migrants africans i ha posat en marxa programes de deportació que han expulsat milers de persones, i considera que només l’1% dels migrants que arriben a Israel són susceptibles de rebre asil.

Netanyahu blinda Jerusalem com a capital

El Parlament israelià va aprovar ahir una proposta de llei que pretén blindar Jerusalem com a capital del país. Així, per cedir qualsevol part de la ciutat a un poder estranger en un virtual acord de pau caldrà el suport de dos terços dels diputats. La proposta, que va passar la segona i la tercera lectures ja de matinada, amb una majoria de 64 parlamentaris a favor i 51 en contra, és la correcció d’una versió anterior que apuntava la possibilitat que els barris àrabs de la ciutat s’agrupessin en una autoritat municipal independent. La iniciativa pretén dificultar la divisió de la ciutat, sagrada per a les tres religions monoteistes. Recentment, els EUA han anunciat el trasllat de la seva ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem.