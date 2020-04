Itàlia iniciarà el 4 de maig un desconfinament per regions

En els últims cinc dies, les dades de contagis per coronavirus a Itàlia han mostrat una tendència a la baixa, i, tot i que encara no es parla oficialment d’un aplanament de la corba, el país transalpí es prepara per a l’inici d’un pla de desconfinament per regions. La nova etapa, coneguda com la fase 2, arrencarà el 4 de maig, segons ha anunciat avui el president del govern italià, Giuseppe Conte. “Abans del final d’aquesta setmana espero poder comunicar aquest pla i explicar els detalls d’aquest complex programa. Una predicció raonable és que l’aplicarem a partir del 4 de maig”, ha explicat Conte a la seva pàgina de Facebook.

Les últimes dades de l’evolució del coronavirus publicades avui pel govern italià indican que s’han detectat 2.729 nous casos de coronavirus, una xifra que suposa un augment respecte dilluns però que s'emmarca dins de la tendència a la baixa de la gràfica italiana. A més, per segon dia consecutiu ha disminuit el total de pacients positius i se situa en 107.709, 528 casos menys que dilluns, quan ja es va detectar una reducció mínima de 20 casos. Tot i la tendència a la baixa, especialistes com l'epidemiòloga Àngela Domínguez, de la Universitat de Barcelona, asseguren que per poder afirmar amb rotunditat que la corba s’aplana seria necessari que hi hagués un descens sostingut durant almenys una setmana.

Oposició del nord

Per evitar nous repunts de contagis i aconseguir aplanar la corba, el pla de desconfinament que Conte anunciarà a finals de setmana planteja una apertura del país per regions. Però el primer ministre italià assegura que el programà “tindrà una petjada nacional, ja que ha d’oferir una reorganització dels mètodes de prestació de serveis de treball, un replantejament dels mitjans i maneres de transport i noves regles per a les activitats comercials”. Això no vol dir, assegura, que no s’hagin tingut en compte les característiques de cada regió.

Malgrat que encara es desconeixen els detalls del pla, el plantejament del desconfinament per regions ha sigut criticat per les autoritats de les zones del nord, que tot i ser les més afectades pel coronavirus són el motor econòmic del país. Un dels més crítics amb la decisió de fer un desconfinament per regions ha sigut Attilio Fontana, president de la Llombardia, la zona més afectada per la pandèmia. En una entrevista a Radio24, Fontana, un dels homes propers a l'ultradretà Salvini, ha assegurat que un desconfinament per regions és un pla “limitat, coix i que no permetria el desenvolupament equilibrat de les regions que s’obrin”. “Estic convençut que la reobertura hauria de fer-se quan el perill de contagi hagués acabat o estigués pròxim al final. Només amb les connexions que són necessàries, hi ha risc que el contagi es pugui reiniciar sense saber per on comença. Crec que és una avaluació que s’hauria de fer de manera global”, ha assegurat.

Les autoritats de la Llombardia fa dies que pressionen el govern de Conte per accelerar l’obertura de les activitats productives i la setmana passada el govern de la regió va anunciar el seu propi pla per obrir fàbriques, empreses i comerços a partir del 4 de maig, la mateixa data en què hauria de començar el desconfinament gestionat pel govern de Conte. La reobertura per regions podria endarrerir els plans de la Llombardia, ja que l'alta afectació de coronavirus que ha patit la deixaria per a les fases finals del desconfinament.

La posició de Fontana difereix totalment de la de Conte, que ha reiterat la necessitat de fer un desconfinament esglaonat per zones. “És molt fàcil dir que ho obrim tot. Però les bones intencions han de traduir-se en realitat, en la realitat del nostre país, tenint en compte tot el nostre potencial, però també els límits actuals que coneixem bé”, ha subratllat.

“No podem confiar en decisions improvisades per satisfer una part de l’opinió pública o per satisfer les sol·licituds d’algunes categories de producció, empreses individuals o regions específiques”, ha afegit Conte, que ha remarcat que el pla de desconfinament es regirà per principis científics i creuarà totes les dades disponibles.

Conte admet que “molts ciutadans estan cansats dels esforços fets fins al moment i desitgen una reducció significativa de les mesures o la seva abolició total”, però recorda que tornar a obrir-ho tot de manera immediata “seria irresponsable, faria que la corba de contagis pugés de manera incontrolada i anul·laria tots els esforços fets fins ara”.