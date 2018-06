Itàlia posa ara el punt de mira sobre els gitanos

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, està decidit a crear un cens dels gitanos que viuen a Itàlia i expulsar del país tots els que siguin irregulars. Ni la polèmica suscitada per les seves paraules durant una entrevista aquest dilluns ni les advertències de la UE a la penúltima proposta populista del líder de la Lliga han fet que hi renunciï: "Cens de gitanos i control dels diners públics gastats. Si ho proposa l'esquerra està bé, si ho proposo jo és racisme. Jo no em rendeixo i segueixo endavant! Primer els italians i la seva seguretat", ha afirmat.

El líder de la ultradretana Lliga va anunciar aquest dilluns que el ministeri de l'Interior estava preparant un informe sobre la situació dels gitanos a Itàlia perquè des de l'últim govern de Silvio Berlusconi "no s'havia fet res" sobre aquest tema. En una entrevista en una televisió local, Salvini va anunciar la seva intenció de fer un "estudi" per saber "qui, com i quants" són els gitanos que viuen a Itàlia. Per al ministre de l'Interior transalpí, que és a més vicepresident del govern de coalició format amb el Moviment 5 Estrelles (M5E), els gitanos que siguin estrangers irregulars seran "expulsats" a través d'acords amb altres estats, però els que siguin de nacionalitat italiana "desgraciadament ens els haurem de quedar", va dir textualment, amb la qual cosa va despertar la indignació de l'oposició, que el va qualificar d'aberrant, vulgar i demagògic.

Salvini matisa les seves paraules

Més tard Salvini ha volgut matisar les seves declaracions i ha apuntat que la intenció del govern "no és fitxar o prendre empremtes dactilars de ningú" sinó "conèixer la situació". "Volem protegir sobretot els milers de nens als quals no es permet assistir a l'escola amb regularitat perquè es prefereix introduir-los en la delinqüència. Volem també controlar com es gasten els milions d'euros que provenen de fons europeus", ha detallat.

En resposta a una pregunta sobre aquest tema, el portaveu de la Comissió Europea (CE), Alexander Winterstein, ha recordat que "no es pot expulsar un ciutadà europeu per motius ètnics" i no ha exclòs demanar explicacions a les autoritats italianes per la sorprenent proposta d'un dels seus dos vice primers ministres. L'altre, Luigi Di Maio, líder del Moviment 5 Estrelles i actual responsable a Itàlia de la cartera de Treball i Desenvolupament Econòmic –la presència del qual ha passat a un segon pla durant les primeres setmanes del nou executiu italià a causa de l'aclaparadora maquinària comunicativa de Salvini–, ha alçat tímidament la veu per recordar que un cens seria una proposta "inconstitucional".

No obstant això, l'acord de govern signat per la Lliga i el M5E sí que preveu el desmantellament dels camps de gitanos al país en què, segons les dues formacions, viuen 40.000 persones. Aquestes xifres no es corresponen amb les que tenen les associacions a favor d'aquest col·lectiu, que han mostrat el seu rebuig a la iniciativa i han recordat que a Itàlia la llei prohibeix elaborar un cens basant-se en motius ètnics.

Encara que no existeixen dades exactes sobre el nombre de ciutadans d'ètnia gitana que hi ha a Itàlia, el Consell d'Europa calcula que al país transalpí hi viuen entre 120.000 i 180.000 gitanos. D'aquests, "aproximadament 26.000 viuen actualment en camps nòmades", ha assegurat en conversa amb l'ARA el president de l'associació 21 Luglio, Carlo Stasolla. "Això vol dir que sis de cada set gitanos a Itàlia viuen en cases convencionals i paguen impostos. Els gitanos que viuen als camps són un problema que es pot resoldre fàcilment –sosté Stasolla– però el ministre de l'Interior ho vol amplificar per motius demagògics i electorals".

El 2008 Roberto Maroni, exponent de la Lliga Nord i llavors ministre de l'Interior a l'executiu de Silvio Berlusconi, va proposar prendre les empremtes dactilars a tots els nens gitanos que vivien en camps nòmades a Itàlia per crear un banc de dades. "Nosaltres vam recórrer a un tribunal italià per bloquejar aquesta acció i ho vam aconseguir", assegura el president de 21 Luglio.

"Salvini només vol agitar l'opinió pública i crear un moviment xenòfob i racista a Itàlia. El greu no és el que ha dit sinó les conseqüències devastadores que tindrà sobre l'opinió pública, que està perillosament dirigint-se cap posicions xenòfobes i racistes ", assegura Carlo Stasolla. "Salvini no dona solucions raonables a problemes que són greus i complexos. Salvini dona eslògans, busca un cap de turc i crea una guerra entre pobres", destaca.