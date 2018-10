L'ultra Jair Bolsonaro guanya les eleccions presidencials al Brasil

El militar ultra Jair Bolsonaro, del Partit Social Liberal (PSL), camina amb pas ferm cap a la presidència del Brasil. Amb l’escrutini al 88%, el candidat de l’extrema dreta té el 55,70% dels vots i supera l’hereu de Lula da Silva, Fernando Haddad, del Partit dels Treballadors (PT), que en té el 44,30%.

Milers de simpatitzats ultres estan concentrats des de fa hores davant de la residència de Bolsonaro, a l’exclusiu barri marítim de la Barra de Tijuca, a Rio de Janeiro, on esperen les primeres dades oficials per celebrar un triomf històric que representaria el gir cap a l’extrema dreta del gegant sud-americà, després de quatre victòries presidencials del PT: dues de Lula da Silva (2002 i 2006) i dues de Dilma Rousseff (2010 i 2014).

Els sondejos ja donaven la victòria a Bolsonaro amb el 56% dels vots, i preveien que Fernando Haddad es quedaria amb només el 44%. I els primers resultats ho estan confirmant. De totes maneres, el candidat del Partit Social Liberal (PSL) ja havia advertit que no acceptaria cap resultat que no fos la victòria.

La corrupció del Partit dels Treballadors, la gran inseguretat que hi ha al país –l'any 2017 es van registrar 63.880 homicidis i al voltant de 50.000 dones van ser violades– i el suport de poders fàctics tan importants com els empresaris, el mercat financer, les patronals, l'exèrcit i l'Església evangèlica han catapultat el candidat de l'extrema dreta al poder. El seu triomf suposa la fi d'una era: el Partit dels Treballadors havia aconseguit quatre victòries seguides, el 2002, el 2006, el 2010 i el 2014. Ara passarà a l'oposició.

"L'expectativa és la victòria", ha declarat Bolsonaro aquest matí de diumenge quan ha anat a votar, acompanyat de la seva dona, a una escola de Rio de Janeiro, enmig d'importants mesures de seguretat i amb una armilla antibales. Fins a 147 milions d'electors estaven cridats a les urnes.

Guiat pel lema "El Brasil per sobre de tot i Déu per sobre de tots", Bolsonaro, que és capità en la reserva, ha assegurat durant la seva campanya electoral que expulsarà del Brasil els metges cubans que treballen a les zones més pobres en compliment dels acords de cooperació, i que acabarà amb el finançament públic a agrupacions de drets humans. També ha assegurat que llançarà "a les latrines" l'Estatut del Nen i l'Adolescent, que tipifica com a delicte la "venda" o el "lliurament" d'armes a menors.

De fet, la campanya del candidat ultra ha estat marcada per unes declaracions incendiàries i una defensa acèrrima de la facilitat de l'accés a les armes al Brasil, obviant els elevats índexs de violència a tot el país, sovint provocada pels abusos policials amb la població pobra i negra.

Bolsonaro, que va ser diputat per Rio de Janeiro durant set mandats, enarbora la bandera dels "valors tradicionals" de la família, entre declaracions que han estat qualificades de racistes, misògines i homòfobes. Està casat i té cinc fills, tres dels quals ja són legisladors: Eduardo, diputat federal; Flávio, diputat estatal a Rio, i Carlos, regidor a Rio. Ara ell arriba a la presidència.