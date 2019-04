El Japó es disculpa per haver esterilitzat els discapacitats durant quasi mig segle

El primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha mostrat el seu profund "penediment" i s'ha disculpat de tot cor en nom del Japó per una llei que va permetre esterilitzar forçadament prop de 16.500 persones entre 1948 i 1996, quasi totes dones amb discapacitat, per "prevenir el naixement de descendents de mala qualitat". Gairebé 8.000 dones més van donar el seu consentiment, probablement sota pressió, segons informa 'The Guardian'.

"En nom del govern que va dur a terme aquesta llei i després d’una profunda reflexió, vull demanar disculpes des del fons del meu cor", ha afirmat el primer ministre nipó. "Durant el període en què es va aplicar, moltes persones van ser sotmeses a operacions que els feien incapaces de tenir fills basant-se en el fet que tenien una discapacitat o una altra malaltia crònica, cosa que els va causar un gran patiment", ha afegit.

Les disculpes arriben després que un grup de víctimes s'hagin unit per denunciar l'estat per aquestes polítiques. En resposta a les demandes, el Parlament japonès ha aprovat aquest dimecres una llei per indemnitzar els afectats que segueixin vius amb 3,2 milions de iens per persona (uns 25.500 euros). Així, l'estat busca compensar les víctimes "pel gran patiment físic i mental causat pel programa forçat d'esterilització", segons les declaracions d'Abe.

La indemnització es pagarà a tots els supervivents que van ser esterilitzats, incloent-hi els que van estar d'acord a sotmetre's al tractament quirúrgic, segons informa l'agència de notícies Kyodo.

Les víctimes

Entre les víctimes que demanaven la indemnització hi havia una dona que va ser esterilitzada el 1972, quan tenia 15 anys, després de ser diagnosticada d'una malaltia mental. Segons els registres, la decisió es va prendre perquè tenia una "mentalitat feble hereditària".

"El govern no ha tractat correctament [les víctimes] durant els últims 20 anys, i això em fa enfadar. Vull que el primer ministre se'm disculpi en persona", afirma a 'The Guardian' una de les afectades, una senyora de 70 anys.

Una llei amb origen nazi

Els japonesos es van fixar en la seva antiga aliada, l'Alemanya nazi, per dissenyar aquesta llei, segons explica Masae Kato al llibre 'Women's rights? The politics of eugenic abortion in modern Japan (Els drets de les dones? Les polítiques d'eugenèsia en el Japó modern). La llei japonesa es basa en una llei aprovada el 1933 pel règim de Hitler, que buscava millorar la 'qualitat de la nació' a través del control genètic.

Hisomu Nagai, un reconegut metge japonès, va fer un esforç per promoure l'esterilització forçada, combinada amb un sistema educatiu que emfatitzés la "higiene racial", però es va trobar amb l'oposició del Partit Socialista. Aviat la qüestió es va convertir en un debat central al país i el 1940 es va aprovar una llei que preveia l'esterilització per motius purament genètics. Finalment, la llei es va modificar el 1948 per afegir-hi afeccions com la lepra o les malalties mentals.

Segons explica Masae Kato, la preocupació el 1940 era millorar els gens de la població japonesa, mentre que la legislació de 1948 respon a la voluntat d'eliminar tots els mals d'un país totalment derrotat per la guerra.