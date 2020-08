Joe Biden demana el vot per “superar aquesta etapa de foscor”

Era un nen quan va dir a classe que de gran volia ser president dels Estats Units. Han passat set dècades, però des d'aquesta matinada Joe Biden està més a prop que mai del seu somni d'infància i de la seva principal ambició com a adult. Des d'un auditori buit a Delaware, Biden ha fet el discurs d'acceptació de la candidatura demòcrata a la presidència dels Estats Units. Vicepresident durant els vuit anys de mandat de Barack Obama i senador per Delaware entre el 1973 i el 2009, Biden ha tancat la primera convenció virtual de la història amb una crida a "superar aquesta etapa de foscor a Amèrica". Amb 77 anys, Joe Biden es proposa com el líder capaç de "guarir l'ànima" de país.

Aquest va ser el leitmotiv de la seva campanya durant les primàries. Ara que la pandèmia causa estralls en la salut i en l'economia, comparteix protagonisme amb el lema "Reconstruir Amèrica millor". És l'eslògan amb el qual Biden apel·la a una classe treballadora que, en part, va abandonar el Partit Demòcrata per Donald Trump fa quatre anys. O potser va ser a l'inrevés, i per això aquesta nit, a la jornada de cloenda de la convenció, el partit i Biden han centrat part del seu missatge en els treballadors, als quals el candidat ha promès "5 milions de nous llocs de treball manufacturers i tecnològics" i "milions de nous llocs de treball ben pagats" vinculats a l'economia verda.

Lluny de concentrar-se en exposar amb detall propostes concretes, quatre nits de convenció han assenyalat que l'estratègia del partit en aquesta campanya passa per emmarcar les presidencials com una batalla entre el bé i el mal. Una lluita entre la preservació de la democràcia, representada per un polític amb una carrera de mig segle, i adobat pel dolor de la pèrdua d'una dona i dos fills –un missatge subratllat fins a l'extenuació–, davant de les temptacions autoritàries de Donald Trump. "Seré un aliat de la llum, no de la foscor", ha explicat Biden amb un to gairebé messiànic. "La decència, la ciència i la democràcia se la juguen a les urnes", ha advertit. També està en joc, ha alertat, "què volem ser" com a país. En el seu discurs, Biden ha plantejat una elecció entre el camí de Trump i Mike Pence, "més enuig, menys esperança i més divisió", o el seu i Kamala Harris, que ha definit com de "curació, renaixement i unitat". Termes morals per a una matinada en què part del missatge ha consistit en subratllar la fe catòlica del candidat després que Trump hagi afirmat que Biden està "en contra de Déu". En cas d'arribar a la Casa Blanca, Joe Biden seria el segon president catòlic de la història nord-americana després de John F. Kennedy. L'exvicepresident d'Obama ha pronosticat que si Trump segueix al capdavant del país la pandèmia continuarà causant estralls als Estats Units. "Els casos i les morts seguiran sent massa alts", ha assegurat, i ha afegit que els negocis familiars "tancaran per sempre". Després de qualificar la gestió de la Casa Blanca com "la pitjor de qualsevol país sobre la Terra", Biden ha lamentat que Donald Trump hagi "fracassat" en la protecció dels nord-americans. A més, s'ha compromès a dir que la seva primera acció com a president serà "posar sota control el virus que ha arruïnat tantes vides".

La tercera ha sigut la bona per a Joe Biden. El seu primer intent de ser seleccionat com el candidat demòcrata va ser el 1988, frustrat després de la polèmica pel presumpte plagi d'un discurs de Neil Kinnock, líder del Partit Laborista britànic. En el segon, vint anys després, acabava d'arrencar quan es va retirar després dels caucus d'Iowa, en els quals va quedar cinquè en unes primàries que van ser un colze a colze entre Barack Obama i Hillary Clinton. Obama va fer història com a primer president afroamericà i Biden va ser la seva mà dreta. L'esperava el 2016, però la mort del seu fill Beau Biden el 2015 per un càncer, i un partit unit al voltant de Clinton, el va portar a renunciar.

Aquesta matinada ha completat un cicle que va començar a Iowa gairebé tan malament com el 1988. Va quedar quart, però les primàries es van resoldre al seu favor tot just un mes i mig després. Per endavant, però, té tres debats amb Donald Trump i una jornada electoral que el president ha advertit que serà "horrible" i "la més fraudulenta de la història". Tot això dit en una trucada a Fox News minuts abans del discurs.