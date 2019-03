El Kazakhstan canvia el nom de la capital

La capital del Kazakhstan canvia de nom. Fins ara es deia Astanà, però des d’ahir es dirà Nursultan, en honor al president Nursultan Nazarbàiev, que va dimitir del càrrec dimarts després de gairebé 30 anys al poder. Nazarbàiev governava el país, ric en petroli, des del 1989, quan encara formava part de l’URSS. El Parlament del país va aprovar ahir el canvi de nom a proposta de Kassim-Jomart Tokaiev, el nou president kazakh. La tramitació del canvi de nom s’ha realitzat per la via urgent i per fer-ho ha sigut necessari fins i tot esmenar la Constitució, que fins ara establia que calia celebrar un referèndum per acordar una modificació del nom.

Astanà vol dir capital en kazakh. La ciutat ha canviat de nom diverses vegades al llarg de la història: inicialment es deia Tselinograd, després va passar a dir-se Akmola (tomba blanca), nom que va mantenir fins al 1998, quan va ser declarada capital del Kazakhstan per iniciativa del mateix Nazarbàiev. L’expresident continuarà conservant les posicions principals del consell de seguretat.