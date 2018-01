Kim Jong-un diu que Corea del Nord ja és una potència nuclear i insta a anar més enllà al 2018

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha proclamat al tradicional discurs de Cap d'Any que Corea del Nord s'ha convertit en potència nuclear aquest any 2017 i ha apostat per incrementar la producció d'armes atòmiques i míssils balístics durant el 2018.

"Aquest any ens hem de centrar en la producció massiva d'ogives nuclears i míssils balístics i accelerar-ne el desplegament", ha dit, i ha afegit que han aconseguit "l'objectiu de completar la força nuclear estatal" el 2017.

Kim Jong-un ha assegurat que la capacitat atòmica nord-coreana és una font dissuasiva per als Estats Units, que no s'atreviran a iniciar una guerra. "Sempre hi ha un botó nuclear al meu escriptori", ha advertit, i matisa: "Això és una realitat, no una amenaça". També ha dit que el seu arsenal només serà utilitzat quan existeixi una amenaça d'invasió o atac.



El líder nord-coreà s'ha mostrat conciliador amb Corea de Sud i ha assegurat que el camí del diàleg està obert. "Quan es tracta de les relacions entre el nord i el sud, hem de reduir les tensions militars a la península coreana per crear un entorn pacífic", ha dit Kim Jong-un, que pensa que Seül hauria de respondre a les propostes de Corea del Nord en lloc de donar suport a les mesures dels Estats Units que, segons ell, "amenacen la pau i la seguretat".

El líder nord-coreà ha instat Seül a posar fi a les maniobres militars conjuntes que fa amb Washington anualment a la península coreana i que considera un assaig d'invasió del seu país.