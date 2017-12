Kuczynski salva la destitució gràcies a l'esquerra i a un grup de fujimoristes

El president del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha aconseguit aquest dijous un triomf polític que l'enforteix davant dels seus aferrissats rivals del fujimorisme. El Congrés ha rebutjat la petició de destitució pels seus vincles amb l' empresa brasilera Odebrecht que esquitxen tota la classe política de l'Amèrica Llatina. El president ha assegurat que a partir d'ara "comença un nou capítol" en la història peruana i ha estès la mà per a la "reconciliació i la reconstrucció".

Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 22 de desembre de 2017

Després d'una sessió de mes de 13 hores, la moció amb la petició de destitució només ha obtingut 79 vots a favor, 8 menys del mínim de 87 requerit per la llei. En la decisió final els legisladors del bloc d'esquerra Nou Perú s'han retirat en bloc abans de la votació i han exhibit cartells que deien "Ni colpisme ni lobisme".

No obstant això, també s'ha produït la sorprenent abstenció de 10 legisladors del partit fujimorista Força Popular, dominant al Congrés i que havia anunciat una posició en bloc a favor de la destitució de Kuczynski.



Entre els legisladors de Força Popular que s'han abstingut hi ha Kenji Fujimori, el fill més jove de l'empresonat president Alberto Fujimori. La congressista fujimorista Cecília Chacón ha assegurat que el seu grup respectarà el resultat de la votació al Congrés, però ha anunciat que demanarà explicacions als companys que no van votar a favor de la petició.

Segons Chacón, l'abstenció d'aquests parlamentaris va estar motivada pel fet que el govern els va prometre l'alliberament l'expresident Fujimori. En el seu al·legat, Kuczynski ha demanat als congressistes que "salvin la democràcia" i rebutgin la petició de destitució, alhora que ha negat haver afavorit Odebrecht o haver mentit sobre la seva relació amb aquesta constructora.

El cap d'estat ha demanat disculpes perquè, segons ha dit, hauria d'haver sigut "el primer a advertir les dificultats per curar les ferides després de la contesa democràtica" del 2016, en què va vèncer per estret marge l'actual líder opositora, Keiko Fujimori.

Kuczynski ha insistit que és propietari de Westfield Capital, dedicada a les assessories financeres des de 1992, i que quan va ser ministre del govern d'Alejandro Toledo (2001-2006) aquesta companyia estava gestionada pel seu exsoci Gerardo Sepúlveda. Ha remarcat que "la norma prohibeix que [un funcionari públic] gestioni interessos propis o de tercers, però els dividends que un empresari rep per part d'una empresa són per la propietat de l'empresa, no per la seva gestió".

"Soc un home honest, mai he rebut un suborn que hagi torçat la meva voluntat. Ni la meva empresa ni jo hem tingut contractes amb el govern, mai hem incorregut en conflicte d'interessos", ha sostingut.

El rebuig a la petició de destitució del governant tanca una intensa setmana de crisi política al Perú que va començar dijous passat quan Odebrecht va remetre al Congrés un document sobre les consultories que va fer l'empresa de Kuczynski.