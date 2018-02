L'Associació Nacional del Rifle rebutja fins i tot els controls més tímids de Trump

El principal lobi de les armes dels Estats Units, l'Associació Nacional del Rifle, rebutja fins i tot les tímides mesures de control que ha proposat el president Donald Trump, forçat per la indignació de l'últim tiroteig en un institut de Florida. La Casa Blanca s'havia mostrat disposada a prohibir els accessoris que converteixen en automàtiques armes convencionals i a augmentar l'edat autoritzada per comprar determinades armes.

"L'Associació Nacional del Rifle no avala cap mena de prohibició", ha dit la portaveu, Dana Loesch, a la cadena ABC. Trump va comptar amb el suport financer i polític del lobi a la campanya electoral del 2016 que el va portar a la presidència dels Estats Units, i va fer bandera de la defensa de la Segona Esmena de la Constitució, que protegeix el dret de tots els nord-americans a tenir armes de foc.

La massacre del 14 de febrer a Florida ha provocat una nova onada d'indignació alimentada per la mobilització dels estudiants, que ahir van tornar a l'escola on un exalumne armat amb un rifle automàtic que patia problemes mentals i una història de desarrelament familiar va deixar 17 morts. Trump es va mostrar partidari la setmana passada d'elevar el límit d'edat per a la compra de rifles de 18 a 21 anys.

Amb l'horitzó de les legislatives del novembre, Trump i els republicans han de demostrar que reaccionen a l'alarma per la manca de seguretat a les escoles sense posar-se en contra els seus partidaris, que s'oposen al control d'armes.

Trump també va demanar que el departament de Justícia estudiï la prohibició dels accessoris per convertir armes convencionals en automàtiques, com el que va fer servir l'assaltant del concert de Las Vegas, que el 2017 va matar 58 persones en la pitjor massacre perpetrada per un sol autor de la història dels Estats Units. El president nord-americà es va mostrar obert, a més, a endurir els controls de salut mental per als compradors d'armes, tot i que no va entrar en detalls.

Trump també va fer costat a la idea del lobi armamentístic d'armar i entrenar els professors a les escoles. El president diu que ha de ser cada estat qui reguli com fer-ho. Entrevistada a Corea del Sud després de participar a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics d'Hivern, la filla del president, Ivanka Trump, que té tres criatures, va dir que "els qui fossin autoritzats a portar armes a les nostres escoles hauríen de tenir un nivell increïblement alt".