L''Oncle Trump' troba admiradors a la Xina

"És genuí", deia Dai Xiang, un resident de la província oriental de Jiangsu que pertany a un grup de fans de 23.000 persones que intercanvia notícies i comentaris sobre Trump. "És real, a diferència d'altres polítics", continua.



Com als Estats Units, Trump pot ser una figura polaritzadora a la Xina. També té la seva part de crítics, que se'n burlen, com a persona egoista i erràtic i perquè aviva les amenaces de guerra amb Corea del Nord. Però també té molts partidaris, potser estrany quan es tracta del rival geopolític més gran dels xinesos.

Es refereixen a ell com "Oncle Trump", "Gran Comandant" i "Donald el Fort". Després de la visita del president nord-americà a la Ciutat Prohibida juntament amb el president Xi Jinping, un dels fans va escriure als mitjans socials: "Llarga vida a l'emperador Trump".



Els fans xinesos del president nord-americà elogien el seu estil directe, la seva habilitat com a artista i la seva voluntat de dir què pensa. A molts també els agrada el fet que sembla més desinhibit que els anteriors presidents nord-americans sobre reconèixer la Xina com una superpotència i com un país igual en l'escenari mundial.



I després d'anys de presidents nord-americans que impartien conferències a la Xina sobre qüestions delicades, com ara presoners polítics i democràcia, molts també diuen que estan alleujats de veure un líder que sembla més preocupat per fer tractes que per l'idealisme. Diuen que Trump ha canviat el to de la conversa dels EUA amb la Xina.

Obviant els problemes de la Casa Blanca