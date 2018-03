L'actriu porno Stormy Daniels demanda Trump pel pacte de silenci sobre la seva relació

L'actriu porno Stormy Daniels segueix sent un maldecap per al president dels Estats Units, Donald Trump. Tal com la mateixa actriu va insinuar a principis d'any, Daniels i Trump haurien tingut una relació íntima entre 2006 i 2007, i el president nord-americà hauria comprat el silenci de Daniels per evitar que aquest escàndol el perjudiqués en les eleccions que el van portar a la presidència. Ara, la suposada examant de Trump ha presentat una demanda contra el president nord-americà amb l'objectiu de demostrar que aquest acord mutu de confidencialitat sobre les seves trobades sexuals no és vàlid.

L'actriu al·lega que, tot i que ella sí que va signar l'acord, Trump mai ho va fer i, per tant, demana a un tribunal de Los Angeles que declari aquest tractat "invàlid, inaplicable i/o nul".



L'acord es va signar el 28 d'octubre del 2016, dies abans de les eleccions presidencials que va guanyar Donald Trump, i comprometia Stormy Daniels a no comentar res sobre la seva suposada relació amb el llavors empresari multimilionari i xòuman. Si no ho complia, la clàusula especificava que Daniels havia de pagar un milió de dòlars.



En aquell moment, l'advocat de Trump, Michael Cohen, va ser l'encarregat de signar l'acord -no el seu client- i va pagar 130.000 dòlars a Daniels a canvi del seu silenci.

Trobades en un hotel de Beverly Hills

L'advocat de Daniels, Michael Avenatti, ha anunciat a través de Twitter la presentació de la demanda.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 7 de marzo de 2018

Segons la denúncia, l'actual president dels Estats Units i Daniels havien tingut diverses cites en un hotel de Beverly Hills, a Los Angeles, entre l'estiu del 2006 i el 2007. Trump i l'ara primera dama, Melania Trump, s'havien casat el gener del 2005 i el seu únic fill en comú, Barron, havia nascut el març del 2006.



En el text de la demanda, Avenatti indica que l'advocat de Trump va localitzar Daniels poc abans de les eleccions a la Casa Blanca per convèncer-la de signar aquest acord i, així, protegir la imatge del líder republicà, protagonista d'altres escàndols.

El mateix advocat de Daniels indica que, des que es va destapar l'escàndol a principis d'aquest any, Cohen ha intentat "intimidar" Daniels per aconseguir que l'actriu mantingui el silenci, i que la va forçar a signar un comunicat on negava qualsevol tipus de relació amb el polèmic líder nord-americà.